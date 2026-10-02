В июле и августе по сравнению с июнем количество оформленных таможенных деклараций на посылки стоимостью до 150 евро из интернет-магазинов и торговых платформ за пределами Европейского союза (ЕС) уменьшилось примерно на 25%, свидетельствуют данные таможенного управления Службы государственных доходов.

С 1 июля этого года за товары, приобретенные в третьих странах, необходимо платить таможенную пошлину в размере 3 евро за каждую товарную позицию в посылках стоимостью до 150 евро. В июне было оформлено более 710 000 таможенных деклараций, в июле - почти 525 000, а в августе - около 528 000. Всего за восемь месяцев 2026 года было оформлено более 5,8 млн таможенных деклараций на товары в посылках на небольшие суммы. Количество деклараций, оформленных в январе-августе 2026 года, в 2,8 раза превысило количество деклараций, оформленных за весь 2025 год (2,07 млн).

В ГАО "Latvijas pasts" также отмечают, что количество посылок низкой стоимости из третьих стран сократилось. "Поскольку лето в логистической отрасли традиционно является менее активным периодом, а в данном случае добавилось еще и введение импортной таможенной пошлины, количество посылок низкой стоимости из третьих стран уменьшилось в соответствии со средним показателем по Европейскому союзу, который составляет от 30 до 50%", - сообщила специалист по коммуникации "Latvijas pasts" Анния Приселкова-Боттильери.

Как до 1 июля, так и сейчас основной поток посылок идет из интернет-магазинов Азии, США, Великобритании и Норвегии. В случае с Азией "Latvijas pasts" прогнозирует, что поток посылок стабилизируется в октябре, однако, скорее всего, не достигнет прежних объемов. На статистику повлияли и усиленные покупки людей на платформах электронной коммерции перед введением импортной пошлины, что увеличило средний объем посылок.

По оценкам международной почтовой и логистической компании "Omniva", после введения нового порядка объем посылок из третьих стран в первые месяцы сократился примерно на 70%. Столь резкий первоначальный спад, скорее всего, был вызван не только дополнительными расходами, но и выжидательной реакцией покупателей, пока люди знакомились с новым порядком таможенного оформления и платежей, отмечает руководитель отдела коммуникации "Omniva" Янис Анджанс.