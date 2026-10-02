Создателям одного необычного сувенира удалось невозможное — уместить три страны Балтии в одном небольшом освежителе воздуха. Латвии досталось признание в любви, Литве — географический контур, а Эстонии — национальные цвета. Пользователи соцсетей оценили такой урок географии по достоинству.

Поводом для обсуждения стала фотография освежителя воздуха, выставленного на продажу на платформе Vinted за 4,99 евро. На нем крупными буквами написано «I Love Latvia» — «Я люблю Латвию».

На этом связь с Латвией, похоже, заканчивается.

По форме сувенир гораздо больше напоминает карту Литвы, а его сине-черно-белая расцветка практически неизбежно вызывает ассоциации с флагом Эстонии.

Балтийская головоломка быстро добралась до соцсетей, где пользователи начали выяснять, какой же стране в действительности посвящен товар.

«Надпись тогда должна быть хотя бы на литовском», — заметила пользовательница a_agneta.

«Литве достался контур страны», — объяснила ironiqueen.

Однако это объяснение устроило не всех.

«Понимаю, но это меньше бросается в глаза. Английский текст здесь, по-моему, вообще не вписывается», — ответила a_agneta.

Вскоре обсуждение вышло далеко за пределы географии.

«Значит, Kārums все-таки наш :))», — пошутила ilze.ozolina, вспомнив популярный латвийский творожный сырок, вокруг происхождения которого в странах Балтии периодически возникают шуточные споры.

Другие участники обсуждения предложили собственные версии происхождения балтийского гибрида.

«Это предназначено для эстонцев, которые любят Латвию и которым очень нравится силуэт Литвы», — предположил один из пользователей.

Другой увидел в товаре исключительно рациональный подход дизайнера: «Экономично изображены страны Балтии».

Нашлось место и для романтики. Один из комментаторов предложил не искать в расцветке эстонский флаг: «Это наши голубые латвийские небеса, потрясающая черная земля и белые, позитивные мысли!»

Еще одна версия звучала почти как готовый туристический слоган: «Живет в Литве, под чужим флагом и любит Латвию. Все в порядке».

А кто-то свел всю географическую загадку к одной фразе: «Когда ты в Эстонии, но сердцем — в Латвии».

Некоторые пользователи даже предположили, что дизайнер вовсе не ошибся, а намеренно устроил покупателям небольшой экзамен по географии.

«Сделано с целью. Чтобы мы всегда хранили в сердцах желание путешествовать по всем странам Балтии и изучать, где что находится», — пошутил один из участников обсуждения.

Впрочем, у подобных курьезов может быть и вполне прозаическое объяснение. Как заметил один из комментаторов, ошибки появляются, когда дизайн разрабатывают в одной стране, утверждают в другой, а человек, знакомый с местными реалиями, готовый товар перед производством просто не видит.

Как именно появился этот балтийский гибрид, неизвестно. Зато дизайнеру невольно удалось создать почти идеальный сувенир регионального единства.

Литве досталась форма, Эстонии — цвета, Латвии — любовь.