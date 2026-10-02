В Риге начались работы по очистке памятника Свободы, чтобы к Дню провозглашения Латвийской Республики он предстал обновленным и сияющим чистотой.

Работы по очистке памятника, изготовленного из итальянского травертина и финского красного серого гранита, уже начались. Ответственным за чистоту назначена компания Wenda Wash, которая сделает все необходимое за 17 762,80 евро, включая налог на добавленную стоимость. Правда, точную дату завершения очистки памятника работники пока не называют.

Во-первых, многочисленные формы, углубления и детали Милды требуют тщательной последовательной обработки, чтобы сохранить художественную и культурно-историческую ценность памятника, а во-вторых, многое зависит от погодных условий. Но за считанные дни Милду точно не очистят. Предполагается, что работы займут не меньше нескольких недель.

Остается добавить, что сумма, которую получит по договору компания, достаточно скромная. Для сравнения: внешняя очистка Замка света обошлась в 97 268 евро.