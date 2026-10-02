В Латвии действует период агитационного молчания — «день тишины». Он начался в полночь с четверга на пятницу и продлится до закрытия избирательных участков в субботу, 3 октября, в 20:00.

В Латвии действует период агитационного молчания — «день тишины». Он начался в полночь с четверга на пятницу и продлится до закрытия избирательных участков в субботу, 3 октября, в 20:00.

Накануне выборов и в день голосования запрещена оплаченная предвыборная агитация, в том числе в прессе, интернете, электронных СМИ и городской среде. Нельзя агитировать и в публичных местах — на улице и в помещениях.

Ограничения призваны дать избирателям возможность принять решение без воздействия платной политической рекламы.

При этом обсуждать выборы в интернете можно. Как поясняет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), закон допускает агитационные публикации в социальных сетях, если их распространение не оплачено. Запрет также не распространяется на сайты политических партий и объединений.

Информация о работе избирательных участков и порядке голосования сама по себе не является агитацией.

О возможных нарушениях можно сообщить в KNAB по телефону 67356137 или электронной почте [email protected]. Если нарушение происходит на участке, следует обратиться к председателю избирательной комиссии.

В свою очередь, о возможном подкупе голосов и других попытках повлиять на свободный выбор граждан необходимо информировать правоохранительные органы. По возможности обстоятельства предполагаемого нарушения стоит зафиксировать.