На государственных дорогах Латвии строительные работы продолжаются сразу на 56 участках. Latvijas Valsts ceļi (LVC) предупреждает водителей о возможных задержках и рекомендует заранее закладывать дополнительное время на поездки.

Кроме того, в субботу, 3 октября, дополнительные ограничения ожидаются в окрестностях Сигулды, где пройдет велозаезд. С 10:00 движение будет ограничено на Видземском шоссе (A2), дорогах Гаркалне — Алаукстс (P3), Рагана — Турайда (P7), Инциемс — Сигулда — Кегумс (P8), а также на нескольких местных дорогах.

Самый длинный маршрут велогонки пройдет от Сигулды через Аматциемс и Нитауре до Сидгунды. На трассе будут дежурить сотрудники полиции.

Наиболее существенные ограничения на главных государственных дорогах:

На Даугавпилсском шоссе (A6), от Калнишки до Любасте, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч. На проезд участка следует закладывать около 20 минут.

На Елгавском шоссе (A8), от поворота на Лиелвирцаву до границы с Литвой, действуют ограничения скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда — около 20 минут.

На Видземском шоссе (A2), от Сигулды до Аугшлигатне, движение регулирует временный светофор, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч. Проезд может занять около 25 минут.

На региональных дорогах самые большие задержки ожидаются на трассе Тинужи — Кокнесе (P80): от карьера Кранциемс до парка Avārijas brigādes действует временный светофор, а на преодоление ремонтируемого участка может потребоваться до 45 минут.

На дороге Илмая — Приекуле — граница Литвы (P114) между Приекуле и литовской границей установлено пять временных светофоров. Время проезда составляет около 40 минут.

На дороге Валдгале — Роя (P126) между Валдемарпилсом и Руде работают два временных светофора, а поездка через ремонтируемый участок может занять около 30 минут.

На дороге Бауска — Айзкраукле (P87), от Озолайне до Барбеле, работает временный светофор. Участок возле Озолайне закрыт для транзитного транспорта. Время проезда — примерно 25 минут.

На дороге Цесис — Вецпиебалга — Мадона (P30), от Инькенкалнса до Мадоны, установлены два временных светофора. На дорогу следует закладывать около 25 минут.

На трассе Виляны — Прейли — Шпоги (P58), от Прейли до Раудауки, действуют два регулируемых светофорами участка. Время проезда — около 20 минут.

LVC призывает водителей соблюдать временные дорожные знаки и сигналы светофоров. Информацию о ситуации на государственных дорогах можно получить по круглосуточному бесплатному телефону 80005555.