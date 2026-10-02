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Покупательница заплатила за случайно разбитый товар — а нужно ли было? 0 1971

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: разбитая бутылка
ФОТО: BB.LV/AI

С каждым может случиться так, что в магазине, потянувшись за каким-то товаром или проходя мимо полки, случайно задеть бутылку, которая уже через мгновение лежит разбитой на полу. Вероятнее всего, многие в такой момент даже не подумали бы возражать, если бы сотрудник магазина велел за это заплатить. Но действительно ли это означает, что покупатель всегда обязан платить за испорченный товар?

С такой ситуацией в редакцию LA.LV обратилась одна читательница. Она в супермаркете, проходя мимо полки, случайно задела стеклянную бутылку. Та упала и разбилась.

Сотрудница магазина подошла и сказала, что за разбитый товар мне придется заплатить. Поскольку я сама задела бутылку, я особо не спорила и заплатила”, — описывает ситуацию женщина.

Однако позже у женщины возникли сомнения — действительно ли торговая точка имела право автоматически требовать от нее оплату? Читательница указывает, что бутылки на полке были размещены довольно тесно и близко к ее краю.

LA.LV обратился в Центр защиты прав потребителей (PTAC), чтобы выяснить, как в таких ситуациях распределяется ответственность.

Старший эксперт отдела поддержки потребителей, информирования общества и коммуникаций PTAC Ева Эглите поясняет, что продавец обязан размещать товары в торговой точке так, чтобы они не мешали покупателям передвигаться по магазину и осматривать товары.

Недопустима ситуация, при которой мимо товаров невозможно нормально пройти или покупателю приходится протискиваться между полками, палетами или штабелями товаров. В магазине должна быть возможность безопасно передвигаться также с корзиной для покупок, тележкой или детской коляской. Именно поэтому одного лишь факта, что товар физически задел покупатель, недостаточно, чтобы сделать вывод, что он обязательно должен за него платить.

При оценке ответственности за разбитый или поврежденный в магазине товар значение имеют обстоятельства, которые привели к повреждению, указывает представитель PTAC.

Если товар упал потому, что магазин не обеспечил безопасное и удобное передвижение или товары были размещены небезопасно — например, слишком тесно друг к другу или близко к краю полки, покупатель не несет ответственности, и от него нельзя требовать оплату за разбитый товар.

Таким образом, в ситуации, которую описала наша читательница, существенное значение имело бы именно расположение бутылки и обстоятельства в магазине.

Когда все же нужно платить?

Иначе обстоит дело, если товар поврежден по вине самого покупателя. Представитель PTAC в качестве простого примера приводит ситуацию, когда покупатель берет товар в руки, и он у него выпадает.

В таком случае может наступить предусмотренная Гражданским законом обязанность возместить причиненные убытки. Если покупатель и магазин не могут договориться о том, кто несет ответственность и подлежат ли убытки возмещению, спор решается в порядке, установленном нормативными актами, в том числе в суде.

Таким образом, принцип «разбил — плати» не применяется автоматически в каждом случае. Прежде всего нужно оценить, почему товар упал и сделал ли сам магазин все необходимое для того, чтобы товары были размещены безопасно.

Если бутылка была небезопасно поставлена на самом краю полки или покупателю было оставлено слишком узкое место, чтобы безопасно пройти мимо нее, ответственность за разбитый товар не может автоматически возлагаться на покупателя.

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#безопасность #права потребителей
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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