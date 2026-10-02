Экономист сравнил проект века в Латвии с... китайской железной дорогой. Это - как небо и земля!

Экономист, бывший вице-президент Латвийской железной дороги Айварс Стракшас в социальных сетях прошелся по проекту века - Rail Baltica, - и сравнил будущую новую железную дорогу и ее возможности с развитием железных дорог в Китае. Нам до китайских железных дорог - как до луны!

"Что происходит в других местах мира, пока проект Rail Baltica переносится на 2034 год и расходы поднимаются до небес?

Китай за один день открывает четыре новые высокоскоростные железнодорожные магистрали — что это говорит о глобальных темпах строительства?

Сегодня в Китае одновременно введены в эксплуатацию четыре крупных участка маршрутов скоростных поездов общей протяженностью более 1100 километров. Новые линии соединяют десятки городов по всей стране — от северных регионов вечной мерзлоты до сложных горных районов в центральной части страны.

Ключевые факты о новых маршрутах: • Xiong' an-Shangqiu: участок протяженностью 552 км, на котором скорость поездов достигает 350 км/ч, позволяя преодолевать расстояние за 2 часа и 27 минут. • Xi' an-Ankang: маршрут длиной 171 км через горный хребет, который теперь можно преодолеть за 45 минут. • Harbin-Yichun: Самая северная построенная высокоскоростная линия в Китае, трасса которой частично проложена через горную гряду в вечную мерзлоту с температурой воздуха до -40 °C. Поезда будут курсировать здесь со скоростью до 250 км/ч.

Размышления о Европе и Китае: Общие инвестиции проекта измеряются примерно в 22 миллиарда евро, и строительный цикл занял от 4 до 6 лет. В то время как в Европе за несколько лет зачастую удается завершить только оценку воздействия на окружающую среду, общественные обсуждения и пересчитать подорожавшие сметы, Китай в то же время способен реально проложить и запустить в движение тысячи километров путей. То есть половина рассчитана на скорость 350 км/ч, 171 км должен был прорваться через горный хребет, а значит, тоннели и мосты, вечная мерзлота и все это на 22 млрд. Мы с мостом за Даугаву не справляемся.

Как Евросоюз, как экономическая система в целом думает конкурировать с Китаем?" - комментирует эксперт.