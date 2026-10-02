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Синоптики испортили прогноз на следующую неделю 0 840

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2026
LETA
Изображение к статье: зонтик на траве
ФОТО: Unsplash

На следующей неделе погоду в Латвии будут определять циклоны, поэтому временами ожидаются порывистый ветер и дожди, прогнозируют синоптики.

В субботу и воскресенье облачность будет переменной, значительных осадков не ожидается. Ночью и утром местами сгустится туман. Будет дуть слабый до умеренного западный и юго-западный ветер.

В ночь на субботу в некоторых восточных районах температура опустится до +2 градусов, днем воздух прогреется до +15…+20 градусов. В воскресенье ночь будет немного теплее, а день — прохладнее.

В начале следующей недели ветер усилится, во многих районах пройдет дождь, местами он кратковременно будет сильным. В понедельник температура не превысит +12…+16 градусов, во вторник станет на 1–2 градуса теплее.

Во второй половине недели осадков станет больше, а следующие выходные, по прогнозам, окажутся самыми холодными с весны.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, октябрь в Латвии ожидается примерно на два градуса теплее обычного, а количество осадков может быть близким к климатической норме.

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#погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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