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Синоптики обнадежили прогнозом 0 1543

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2026
LETA
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В пятницу после рассеивания тумана в Латвии будет светить солнце, осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый ветер, в Курземе — слабый до умеренного южный ветер.

Температура воздуха во второй половине дня составит +16…+21 градус.

В Риге погода прояснится, будет дуть слабый южный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.

Погоду определяет антициклон, который постепенно начинает ослабевать. Атмосферное давление составит 1034–1039 гектопаскалей на уровне моря.

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#погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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