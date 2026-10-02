В пятницу после рассеивания тумана в Латвии будет светить солнце, осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый ветер, в Курземе — слабый до умеренного южный ветер.
Температура воздуха во второй половине дня составит +16…+21 градус.
В Риге погода прояснится, будет дуть слабый южный ветер, а воздух прогреется до +19 градусов.
Погоду определяет антициклон, который постепенно начинает ослабевать. Атмосферное давление составит 1034–1039 гектопаскалей на уровне моря.
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