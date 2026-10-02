Министерство культуры Латвии объявило конкурс проектов по организации курсов латышского языка для граждан третьих стран. На реализацию одного проекта предусмотрено финансирование в размере до 1,1 млн евро, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis.

Программа предназначена для совершеннолетних граждан стран, не входящих в Европейский союз, Европейскую экономическую зону и Швейцарию, которые законно проживают в Латвии не более пяти лет.

Цель программы — помочь иностранцам освоить латышский язык на раннем этапе интеграции, расширить доступ к языковому обучению и способствовать их полноценному участию в общественной жизни страны.

Курсы предусматривают изучение латышского языка от начального уровня А1 до среднего уровня B2 в соответствии с общеевропейской системой языковых компетенций.

В отдельных случаях будет доступно и обучение на уровне C1. Оно предназначено для тех, кому соответствующее знание латышского языка необходимо для выполнения профессиональных обязанностей и чья специальность востребована на рынке труда. Перед началом обучения участнику потребуется подтвердить свою профессиональную квалификацию документами об образовании и, при необходимости, опыте работы.

Финансирование одного проекта составит от 200 001 евро до 1,1 млн евро. Из этой суммы 75% обеспечит Фонд убежища, миграции и интеграции, а 25% — государственный бюджет Латвии.

Проекты будут реализовываться до 31 декабря 2027 года.