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В Латвии создадут биобанк для борьбы с детским раком и редкими заболеваниями 0 27

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Биобанк

ChatGPT

В Детской клинической университетской больнице (BKUS) в 2027 году планируют запустить биобанк, расширить долгосрочное наблюдение за пациентами и внедрять новые методы диагностики, сообщили в Министерстве здравоохранения Латвии.

Изменения предусмотрены следующим этапом швейцарско-латвийской программы «Развитие помощи детям с онкологическими заболеваниями». Разработанные и опробованные ранее решения теперь планируется постепенно внедрять в повседневную медицинскую практику.

Работу биобанка предполагается начать уже в первом квартале следующего года. Его стратегия подготовлена, а модель внедрения согласована.

В биобанке будут храниться биологические образцы пациентов и связанные с ними данные. Они станут ресурсом для научных исследований, разработки новых методов диагностики и лечения, а также долгосрочного изучения заболеваний.

Одновременно планируется в полном объеме запустить программу длительного наблюдения за пациентами. Для этого уже сформирована команда специалистов и подготовлены информационные материалы для семей.

Также предполагается шире использовать электронные опросы пациентов, позволяющие оценивать, как заболевание, лечение и медицинская помощь влияют на качество жизни ребенка. Сейчас такой подход уже опробован в детской гематоонкологии.

В ближайшие месяцы продолжатся закупки лабораторного оборудования и подготовка к внедрению новых методов диагностики. В частности, предстоит развивать молекулярно-генетическое направление, цифровую инфраструктуру и систему управления медицинскими данными.

Уже начата модернизация лабораторий патологии и молекулярной диагностики. Закупается оборудование, в том числе для внедрения технологий секвенирования нового поколения, а специалисты проходят соответствующее обучение.

В 2027 году планируется начать применение протокола Interfant-21. Параллельно латвийские медики будут обмениваться опытом со специалистами Университетской больницы Лозанны (CHUV). Соглашение с швейцарскими партнерами предусматривает консультации экспертов, обучение и другие совместные проекты.

Кроме того, создано подразделение клинических исследований, а сложные случаи детей с онкологическими заболеваниями рассматриваются на междисциплинарных и межбольничных консилиумах.

Программа направлена не только на совершенствование диагностики и лечения рака и редких заболеваний у детей, но и на улучшение качества их жизни и здоровья в долгосрочной перспективе.

Проект реализуется при финансовой поддержке Швейцарии. В общей сложности Латвия получит 42,4 млн евро на четыре программы, которые будут осуществляться до декабря 2029 года.

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#медицина #Латвия #онкология #Швейцария
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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