Сегодня, в последний день перед днем выборов в 15-й Сейм, избиратели еще могут сдать свой голос на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Избирательные участки сегодня будут открыты с 12:00 до 15:00.

Сданный на хранение голос будет храниться в опечатанной урне для голосования до дня выборов. Если избиратель изменит свое мнение, в день выборов он может заменить свой голос на другой.

Как сообщалось, согласно данным ЦИК, до пятницы на выборах проголосовали по меньшей мере 115 836 или 7,44% из 1 557 615 избирателей, имеющих право голоса.

Выборы в Сейм состоятся в субботу, 3 октября.