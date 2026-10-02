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В пятницу избиратели еще могут сдать голоса на хранение 0 79

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2026
LETA
Изображение к статье: Урна
ФОТО: LETA

Сегодня, в последний день перед днем выборов в 15-й Сейм, избиратели еще могут сдать свой голос на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Избирательные участки сегодня будут открыты с 12:00 до 15:00.

Сданный на хранение голос будет храниться в опечатанной урне для голосования до дня выборов. Если избиратель изменит свое мнение, в день выборов он может заменить свой голос на другой.

Как сообщалось, согласно данным ЦИК, до пятницы на выборах проголосовали по меньшей мере 115 836 или 7,44% из 1 557 615 избирателей, имеющих право голоса.

Выборы в Сейм состоятся в субботу, 3 октября.

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#выборы #ЦИК #Сейм #Латвия #голосование #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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