Рижское самоуправление призывает малоимущие и малообеспеченные семьи подать заявления на получение пособия для поддержки образования детей. Размер ежегодной выплаты составляет 50 евро на каждого школьника в семье, сообщает Рижская дума.

Право на пособие имеют малоимущие и малообеспеченные домохозяйства, которые задекларировали место жительства и фактически проживают в Риге.

С 1 января порог дохода для признания человека малоимущим составляет 425 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 298 евро для каждого следующего.

Для малообеспеченных жителей Риги установлен более высокий порог: до 680 евро для первого или единственного члена домохозяйства и до 476 евро для остальных членов семьи.

Пособие может быть предоставлено ребёнку дошкольного возраста начиная с пяти лет, если он проходит обязательную подготовку к получению основного образования, а также учащимся в возрасте до 21 года, получающим общее или профессиональное образование.

Чтобы получить выплату, один из родителей или законный представитель ребёнка должен до 31 октября обратиться в Рижскую социальную службу. Необходимо предъявить удостоверяющий личность документ, подать заявление, а также документы, подтверждающие доходы и материальное положение членов семьи.

Подписывая заявление, совершеннолетние члены домохозяйства дают Рижской социальной службе разрешение использовать сведения о них и членах семьи, содержащиеся в государственных и муниципальных регистрах.

Заявление на государственном языке и необходимые документы можно подать также в электронном виде, подписав их защищённой электронной подписью, либо отправить по почте. При отправке почтой заявление должно быть подписано собственноручно.

Решение о предоставлении пособия принимается после оценки доходов и материального положения семьи. Рижская социальная служба должна рассмотреть документы и принять решение в течение месяца после получения полного комплекта необходимых документов.

В случае положительного решения 50 евро перечислят на указанный заявителем банковский счёт.

По состоянию на 30 сентября этого года пособие получили 748 школьников на общую сумму 37 400 евро. За аналогичный период 2025 года выплаты получили 1100 человек на сумму 55 000 евро, а в 2024 году — 1305 человек на сумму 65 250 евро.