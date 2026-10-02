В больнице Страдиня в Риге 14 октября до 100 женщин смогут бесплатно сдать образец слюны для исследования генов BRCA1/2. Тестирование позволяет выявить повышенный наследственный риск развития рака молочной железы и яичников еще до появления заболевания.

Как сообщает Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня, возможность предоставят онкологически здоровым женщинам в возрасте от 25 до 59 лет, соответствующим условиям пилотного проекта «Генетический скрининг наследственного риска рака молочной железы и яичников».

Тест — по образцу слюны

Тестирование пройдет в атриуме A1 больницы Страдиня по адресу: улица Пилсоню, 13. Образцы будут принимать в рамках пилотного проекта Института онкологии и молекулярной генетики Рижского университета Страдиня (RSU).

Логистику и проведение анализов обеспечивает лаборатория E. Gulbja laboratorija, цифровую платформу — Longenesis.

По данным RSU, в Латвии живут более 10 000 женщин с мутациями генов BRCA1/2. Цель пилотного проекта — оценить модель генетического популяционного скрининга, которая могла бы улучшить профилактику и раннюю диагностику рака.

Руководитель Центра заболеваний молочной железы больницы Страдиня, ассоциированный профессор Арвидс Ирмейс отмечает, что генетическое тестирование позволяет определить повышенный наследственный риск еще до развития заболевания и заранее спланировать необходимое наблюдение и профилактику.

Шесть «станций здоровья»

С 14.00 до 16.00 в больнице будут работать шесть станций, посвященных здоровью молочной железы. Участие бесплатное, посетить мероприятие сможет любой желающий.

Специалисты расскажут о наследственном риске рака и генетическом тестировании. Также можно будет пообщаться с представительницами общества Drosmes gēni, объединяющего людей и семьи, столкнувшиеся с наследственным риском онкологических заболеваний.

На специальных муляжах посетителей научат распознавать изменения молочной железы, которые можно заметить или обнаружить при ощупывании.

Физиотерапевт покажет упражнения, рекомендованные после операций на молочной железе, и расскажет о профилактике лимфедемы. Сертифицированный специалист по питанию Лаума Илсума объяснит, какие питательные вещества особенно важны осенью и какую роль питание играет в сохранении здоровья и во время лечения.

Еще на одной станции можно будет индивидуально поговорить со специалистами о побочных эффектах лечения, включая изменения внешности, и способах их уменьшения. Посетителям также расскажут об охлаждении кожи головы, которое применяется для уменьшения выпадения волос во время химиотерапии.

Медицина и искусство

В этот же день в 13.00 в атриуме A1 откроется выставка художницы Диты Лусе «Mirkļa tvērums. Komorebi». Она продолжает инициативу профессора Петериса Страдиньша, направленную на развитие диалога между медициной и искусством.

Слово «комореби» в японском языке обозначает солнечный свет, пробивающийся сквозь листву деревьев. По словам художницы, своими работами она стремится создать пространство покоя и равновесия, где человек может хотя бы ненадолго остановиться и отвлечься от привычного больничного ритма.

Мероприятие приурочено к Месяцу здоровья молочной железы, который отмечается в октябре и призван напомнить о профилактике, своевременной диагностике и возможностях раннего выявления повышенного риска заболевания.