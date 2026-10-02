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В Риге предлагают лечить нервы музыкой: открыта запись на бесплатные занятия 0 62

Наша Латвия
Дата публикации: 02.10.2026
grani.lv
Изображение к статье: руки на клавиатуре фортепьяно

Чтобы попробовать музыкотерапию, вовсе не обязательно уметь петь, играть на рояле или отличать фа-диез от соль-бемоля. В Риге зовут всех желающих записываться на бесплатный цикл арт-занятий — он пройдет в октябре и ноябре и рассчитан на людей любого возраста.

Занятия организуют Департамент благосостояния Рижской думы и OnPlate. Всего запланировано восемь встреч, которые проведет сертифицированный арт-терапевт со специализацией в музыкотерапии Инга Берзиня.

Музыкальных способностей от участников никто не требует — хотя на занятиях будут не только слушать музыку, но и играть на инструментах: точнее — извлекать из них отдельные звуки, экспериментировать с ритмом, чтобы поговорить об этом и обсудить свои ощущения. Задача — научиться лучше распознавать и выражать эмоции, снизить напряжение и улучшить эмоциональное самочувствие.

Музыкотерапия — не просто красивое название для посиделок под приятную мелодию. Всемирная федерация музыкотерапии определяет ее как профессиональный метод, в котором используются слушание, пение, игра на инструментах и импровизация под руководством специалиста имеют конкретную терапевтическую цель.

Она бывает активной, когда человек сам поет или играет, и рецептивной — когда он слушает музыку. Исследования показывают, что это, конечно, не универсальное лекарство от всех болезней, каким ее иногда представляют в интернете, но определенный лечебный эффект действительно существует. Например, музыкотерапия в дополнение к обычному лечению ощутимо уменьшает симптомы депрессии и тревоги.

Так что никакой обязательной дозы Моцарта по утрам и Бетховена перед сном наука пока не прописывает. А вот использовать музыку как способ выразить то, что человеку порой трудно сформулировать словами, — вполне реальная терапевтическая практика.

Рижский цикл начнется 12 октября. Следующие занятия состоятся 19 и 26 октября, а затем 2, 9, 16, 23 и 30 ноября. Все встречи будут проходить с 18.00 до 20.00 на ул. Мурниеку, 5.

Участие бесплатное, однако количество мест ограничено и предварительная запись обязательна. Зарегистрироваться можно через анкету на сайте veseligsridzinieks.lv. Дополнительную информацию можно получить по телефону 29423020 или электронной почте [email protected].

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#Рига #музыка #бесплатно #эмоции #события #здоровье
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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