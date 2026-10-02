Появились сведения, что полное закрытие Вантового моста на время ремонта обойдется экономике страны в 700 тыс. евро в день.

Но ведь Вантовый мост закрывают во время проведения марафонов, велопробегов, перетягивания каната командами Правого и Левого берега. Неужели это обходится экономике страны в 700 тысяч?

Возникла идея на время ремонта Вантового моста построить временный мост. Стоить подобная переправа с одной полосой движения в каждом направлении может около 20 млн евро. Можно ли спроектировать ее и утвердить проект во всех инстанциях до осени 2027 года — сложный вопрос. Любое инженерное сооружение подобного типа проходит сложную процедуру изысканий, согласований, общественных обсуждений. Наконец, все это требует средств. С учетом того, что по обоим берегам моста расположены транспортные развязки и пешеходная инфраструктура, его надо будет как-то «воткнуть» в оба берега.

Считается, что мост должен быть разборным, с возможностью его использования и при ремонте других мостов. Хотя следует заметить, что ширина водных преград в каждом месте разная. Как и рельеф берегов.

Да, в Риге был Понтонный мост, который время от времени перемещали из одного места в другое. Изначально на нем даже располагались трамвайные пути и мачты для крепления контактной подвески. Но Понтонный мост после строительства Вантового разобрали и отправили в город на Неве для строительства дамбы, защищающей от наводнений. Его не вернешь.

Известны, конечно, типы временных военных понтонных переправ, которые возводились через Двину еще во время Первой мировой войны. Но нагрузка на них была меньше.

Есть мнение, что расходы на создание и содержание подобного временного моста должны взять на себя как самоуправление, так и государство. Пока никаких средств на создание такого моста не выделяли, конкурсов на проектирование и строительство не объявляли. А ремонтировать мосты так или иначе нужно. На данный момент в Риге четыре моста через Двину плюс мост по плотине Рижской ГЭС, по которому машины тоже могут ездить.

Высказанные ранее идеи о паромной переправе или «воздушном трамвае» не новы. Пароходики принадлежали городу Риге до 1940 года, после чего были национализированы. Сейчас у города паромов нет. А в «древние времена» пароходики от Агенскалнского залива до нынешней площади Стрелков при разобранном Понтонном мосте днем курсировали каждые 6 минут.

В свою очередь прожекты типа канатной дороги выдвигались еще в 1930-е годы. Одна из рижских газет даже напечатала рисунок подобного прожекта:

![Falkov_razvorot_воздушная дорога_gaisa_tramvajs_vozdushnaja_doroga.jpg](https://bb.lv/storage/upload/Falkov_razvorot_воздушная дорога_gaisa_tramvajs_vozdushnaja_doroga.jpg)