Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) передало в прокуратуру материалы дела для обвинения должностного лица авиакомпании "airBaltic" в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений, мошенничестве в крупном размере и легализации преступно полученных средств, сообщили агентству ЛЕТА в БПБК.

Руководитель "airBaltic" по общественным и политическим связям Аугустс Зилбертс в разговоре с агентством ЛЕТА заявил, что подозреваемый не является ни нынешним, ни бывшим членом правления или совета компании. В свою очередь, в БПБК подтвердили, что подозреваемый по-прежнему является государственным должностным лицом в "airBaltic".

В ходе уголовного процесса были получены доказательства того, что должностное лицо "airBaltic" добилось продажи имущества компании - запчастей - с наценкой более 55 000 евро, в результате чего связанная с ним компания получила необоснованную прибыль.

Должностное лицо знало о желании литовской компании приобрести принадлежащие "airBaltic" амортизатор шасси и его стойку. Оно договорилось с другой компанией об их первоначальной покупке у "airBaltic". Привлеченная компания приобрела запчасти, после чего принадлежащая должностному лицу компания перекупила их и продала конечному покупателю за 370 000 долларов США.

В конечную цену была включена наценка в размере 55 360 евро, которая принесла связанной с должностным лицом компании необоснованную прибыль, считают в БПБК.

Также получены доказательства, что часть необоснованно полученных средств была перечислена компании-посреднику, а также на личные банковские счета должностного лица "airBaltic" и некоего физического лица в виде дивидендов.

Физическому лицу БПБК вменяет пособничество в злоупотреблении служебным положением, мошенничестве и легализации преступно полученных средств.