В Европе впервые проходит неделя проверок здоровья. В рамках кампании «Знай свои показатели» особое внимание уделяется трем важным показателям — артериальному давлению, уровню холестерина и сахара в крови.

Тесты и консультации в Риге — без направления

Департамент благосостояния Рижского городского самоуправления приглашает рижан бесплатно проверить уровень холестерина и глюкозы в крови с помощью экспресс-тестов, а также получить краткую консультацию специалиста.

Пройти экспресс-тестирование можно в порядке живой очереди или по предварительной записи с 2 по 23 октября по следующим адресам:

Улица Калнциема, 27 (телефон 29124727): по средам с 14:00 до 16:00 (обратите внимание: 21.10.2026 прием не проводится); по – пятницам с 11:00 до 13:00.

Улица Тербатас, 30 (телефон 26434333, вход с улицы Лачплеша): по пятницам с 14:00 до 16:00.

Почему это важно

Артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови — важные показатели здоровья сердца, причем их изменения не всегда сопровождаются заметными симптомами. Поэтому жителей призывают выяснить, какие обследования им подходят, и обсудить результаты с врачом или другим медицинским специалистом.

В Латвии сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются серьезной проблемой общественного здоровья. В 2024 году болезни системы кровообращения стали причиной примерно 51,6% всех смертей.

К концу того же года в регистре пациентов с сахарным диабетом числились 103 тысячи человек. Широко распространено и повышенное артериальное давление, или гипертония.

В опросе Центра профилактики и контроля заболеваний за 2024 год 59% мужчин и 63% женщин в возрасте от 65 до 74 лет сообщили, что в течение года перед опросом у них диагностировали или лечили гипертонию.

«Профилактика начинается с интереса к своему здоровью и готовности проверять его даже при хорошем самочувствии. Знать свои показатели здоровья — значит иметь информацию, которую можно обсудить с врачом или другим медицинским специалистом, и при необходимости вовремя принять меры. Европейская неделя проверок здоровья — это возможность напомнить об этом простом, но важном шаге», — отмечает член правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами Янис Либкенс.