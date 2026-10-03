Рассказываем, как решить проблему, если официально зарегистрированной трудовой деятельности не хватает для приличной пенсии в Латвии.

Сразу уточним: нельзя просто прийти в государственную кассу Латвии, выложить круглую сумму и «докупить» пару лет трудового стажа, которых не хватает до пенсии. Оформить за деньги прошлые годы как трудовые задним числом нельзя. Если вы официально не работали, скажем, в 2010 или 2020 году, эти пробелы в вашей трудовой биографии уже не заполнить.

Но выход есть. Стаж можно «покупать» в реальном времени, прямо сейчас, даже если у вас нет официальной работы. Эта услуга называется добровольным участием в системе государственного социального страхования (brīvprātīgā pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai).

Далее мы разберём, как устроена эта система, сколько она стоит и для кого государство делает исключения.

Как работает «покупка» стажа в реальном времени

К примеру, ситуация такая: вы решили полностью посвятить себя дому, уехали на время за город, живёте на прошлые сбережения или вас содержит супруг. Официальной работы нет, налоги никто не платит, а пенсионный стаж (который с 2025 года должен быть не менее 20 лет) замер на месте.

Чтобы этот период не пропал, вы можете заключить с государством своеобразный договор. Вы регистрируетесь в Государственном агентстве социального страхования (ГАСС) и начинаете добровольно платить взносы из собственного кармана. Каждый месяц такой оплаты официально засчитывается вам в страховой стаж.

Это могут быть личные накопления, финансовая помощь детей, доходы мужа или жены, деньги от продажи старой дачи или наследство. Справок о происхождении денег ГАСС не требует. Вы сами декларируете сумму своего «дохода», с которой готовы уплачивать взносы.

Главное условие: платить добровольные взносы можно только тогда, когда вы вообще нигде не застрахованы в системе социального страхования. То есть если вы подрабатываете на полставки, зарегистрированы как самозанятое лицо или уже получаете досрочную латвийскую пенсию, добровольно доплачивать «сверху» нельзя.

Подать заявление и ознакомиться с официальными условиями можно на сайте ГАСС — vsaa.gov.lv, в разделе «Регистрация для добровольного участия в системе социального страхования» (Reģistrēšana brīvprātīgai dalībai sociālās apdrošināšanas sistēmā).

Сколько стоит стаж: размеры взносов

В Латвии установлены строгие правила: вы не можете платить взносы с суммы, которая меньше официальной минимальной заработной платы. В 2026 году минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро в месяц.

Ставка взносов для добровольно застрахованных лиц составляет 23,91%.

Цена вопроса: если считать от минимальной зарплаты в 780 евро, вам придётся отдавать государству около 186,50 евро каждый месяц.

Если финансовые возможности позволяют, вы можете выбрать более высокий размер «дохода», тогда и будущая пенсия будет выше.

О дополнительном стаже для пенсионеров

Если пенсионер работает, то стаж ему с нынешнего года пересчитывают автоматически — вместе с учётом уплаченных социальных взносов.

Что важно: пенсионеров не касаются обязательные минимальные социальные взносы.

В Латвии действует правило: если человек работает официально (или зарегистрирован как самозанятый), но зарабатывает меньше установленного минимума, то работодатель или он сам обязаны произвести доплату социальных взносов до минимального уровня.

Однако существует значительный список исключений, которых это требование не касается. В частности, пенсионеры: те, кто уже получает латвийскую пенсию по старости, могут работать с небольшим доходом без доплаты социальных взносов до минимального уровня.

Напомним: с 1 января 2026 года список исключений стал шире. В него вошли люди с инвалидностью III группы. Раньше от таких доплат освобождались только люди с инвалидностью I и II групп. Однако с 2026 года за работников с инвалидностью III группы работодателям больше не нужно производить доплату социальных взносов до минимального уровня, если такие работники, например, трудятся неполный рабочий день.