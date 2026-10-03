Государственная инспекция данных Латвии разъяснила, что изображение автомобиля и его регистрационный номер сами по себе не являются персональными данными. Такой статус они получают только тогда, когда позволяют идентифицировать конкретного человека.

Государственная инспекция данных (ГИД) разъяснила, в каких случаях регистрационный номер автомобиля считается персональными данными и какие обязанности возникают у операторов платных парковок при использовании камер и систем распознавания номеров.

В ведомстве пояснили, что изображение автомобиля и его регистрационный номер сами по себе не позволяют установить личность человека, если отсутствует дополнительная информация, связывающая машину с конкретным владельцем или водителем.

Поэтому в момент въезда автомобиля на парковку оператор обычно не обрабатывает персональные данные, поскольку не знает, кто именно находится за рулем.

В инспекции приводят простой пример: номер автомобиля сам по себе не раскрывает личность человека так же, как номерок в гардеробе не позволяет определить владельца пальто.

Ситуация меняется, если регистрационный номер используется для установления личности владельца или держателя автомобиля, например при взыскании задолженности за неоплаченную парковку. В этом случае речь уже идет об обработке персональных данных, и на оператора распространяются требования законодательства о защите данных.

Если распознавание номеров необходимо для учета времени пребывания автомобиля, проверки оплаты или предоставления услуги парковки, обработка данных может быть основана на исполнении договора.

В случае, когда камеры используются для охраны территории, автомобилей или людей, правовым основанием может служить законный интерес оператора. Однако он обязан заранее определить цель обработки данных и обосновать необходимость их использования.

Особое внимание инспекция обращает на информирование водителей. Сообщение о видеонаблюдении и автоматическом распознавании номеров должно быть размещено еще до въезда автомобиля в зону действия камер, чтобы человек мог ознакомиться с условиями до начала обработки данных.

На информационной табличке должны быть указаны факт ведения видеонаблюдения или автоматического распознавания номеров, цель обработки, сведения об операторе и место, где можно ознакомиться с полной информацией о правилах обработки данных.

Подробное уведомление должно содержать правовое основание обработки, сроки хранения информации, перечень возможных получателей данных и права человека. Такие сведения могут размещаться в правилах пользования парковкой или на сайте оператора, доступном по QR-коду.

В ГИД подчеркивают, что одной лишь таблички с надписью «Ведется видеонаблюдение» может оказаться недостаточно, если из нее невозможно понять, кто именно обрабатывает данные и где получить дополнительную информацию.

Инспекция также напоминает, что хранить информацию можно только столько времени, сколько это необходимо для достижения заявленной цели. Если парковка оплачена и спорных ситуаций не возникло, оператор не вправе сохранять данные неопределенно долго. Исключение составляют случаи, когда информация необходима для разрешения спора или взыскания задолженности.