После дня выборов в Латвии в соцсетях развернулась дискуссия о будущем системы голосования. Одни пользователи считают, что цифровые технологии помогли бы сократить расход бумаги, другие напоминают о рисках кибербезопасности и важности доверия к избирательному процессу.

После завершения голосования в социальной сети Threads пользователи начали обсуждать, можно ли сделать выборы более экологичными за счет цифровых технологий, пишет LA.lv.

Поводом для дискуссии стали фотографии большого количества использованных бюллетеней и другой бумажной продукции, которые после окончания голосования оказались в мусорных контейнерах на избирательных участках.

Пользовательница Элина задалась вопросом, почему часть процедур до сих пор нельзя перевести в электронный формат.

«До сих пор не понимаю, почему не придумали более экологичную систему выборов. Столько лишней бумаги и бессмысленного расхода топлива, хотя все это можно было бы организовать в цифровом виде. Конечно, есть люди, которые не пользуются интернетом, но, если подумать, решение можно было бы найти», — написала она.

Однако многие участники обсуждения выступили против перехода на электронное голосование.

Пользовательница Алисе считает, что в нынешней ситуации вопросы безопасности должны оставаться приоритетом.

«В условиях современной гибридной войны — абсолютно невозможно и не нужно», — написала она.

Другие участники дискуссии отмечают, что технически электронное голосование реализуемо, однако главным условием называют высокий уровень доверия общества к такой системе.

«Технически это возможно, но опасно. Сначала нужно заслужить доверие общества. Пока нет оснований считать, что удастся внедрить эффективную и сверхзащищенную систему выборов, если она не будет принципиально отличаться от других государственных ИТ-систем», — говорится в одном из комментариев.

Во время обсуждения также звучало мнение, что бумажное голосование по-прежнему остается основным способом проведения выборов во многих странах, поскольку считается надежным и позволяет при необходимости проверить результаты вручную.

Еще одна участница дискуссии, Айя, отметила, что электронные системы могут создавать дополнительные риски.

«Читала статью, где говорилось, что вмешаться в электронные выборы так, чтобы этого никто не заметил, очень легко», — написала она.

Обсуждение показало, что вопросы экологии, удобства и безопасности электронного голосования продолжают вызывать разные мнения, а единого взгляда на возможный переход к цифровым выборам среди пользователей нет.