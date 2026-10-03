В Даугавпилсе один из избирательных участков остался без электроснабжения. В Центральной избирательной комиссии заверили, что отключение не повлияло на возможность жителей проголосовать, а на случай длительной аварии предусмотрен резервный план.

Во время выборов в 15-й Сейм на одном из избирательных участков в Даугавпилсе произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщила представитель Центральной избирательной комиссии Ивета Розенфелде.

По информации ЦИК, инцидент не сказался на процессе голосования. Избиратели смогли продолжить голосование, несмотря на отсутствие электроснабжения.

О случившемся уже уведомлены ответственные службы, которые занимаются устранением аварии.

Если подача электроэнергии не будет восстановлена в ближайшее время, самоуправление готово перенести подсчет голосов в другое безопасное место.

Такой порядок предусмотрен для того, чтобы обеспечить непрерывность избирательного процесса даже при возникновении непредвиденных обстоятельств. При этом речь идет только о возможной смене места подсчета голосов, а не о повторном голосовании или отмене результатов участка.

Центральная избирательная комиссия продолжает следить за ситуацией. Пока оснований полагать, что отключение электроэнергии может повлиять на итоги голосования, нет.