В Рижской центральной тюрьме повторно организовали голосование на выборах в 15-й Сейм после того, как один из заключенных смог проголосовать по документу с истекшим сроком действия. Центральная избирательная комиссия аннулировала все бюллетени этого участка и приняла решение провести голосование заново.

В Рижской центральной тюрьме в день выборов пришлось повторно организовать голосование после выявленного нарушения при проверке документов одного из избирателей.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, во время голосования выяснилось, что один из заключенных, включенный в список избирателей исправительного учреждения, получил бюллетень и проголосовал, несмотря на то что срок действия его документа, удостоверяющего личность, уже истек.

К моменту обнаружения ошибки избирательный конверт уже находился в урне и был смешан с остальными бюллетенями. Поскольку отделить его было невозможно, комиссия приняла решение аннулировать все голоса, поданные на этом участке.

Такое решение принято для того, чтобы исключить любые сомнения в законности результатов голосования именно на этом участке. Оно не связано с пересмотром итогов выборов в целом.

На внеочередном заседании Центральная избирательная комиссия постановила провести повторное голосование для всех зарегистрированных на этом участке избирателей.

Повторное голосование началось уже в субботу и продолжится до тех пор, пока возможность проголосовать не получит последний избиратель.

В ЦИК подчеркнули, что нарушение было выявлено и устранено в день выборов, поэтому оно не повлияет на общий ход подведения итогов по стране.

В окончательные результаты выборов будут включены только те голоса, которые будут поданы в ходе повторного голосования, проведенного в соответствии с установленной процедурой.