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Не все готовы ждать: в Елгаве из-за очереди некоторые избиратели ушли с участка 0 84

Наша Латвия
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: избиратель
ФОТО: LETA

На одном из избирательных участков в Елгаве в середине дня образовалась очередь из нескольких десятков человек. Некоторые жители предпочли не ждать и решили отложить голосование до вечера, когда поток избирателей станет меньше.

На избирательном участке №203, расположенном в Елгавской основной школе Парлиелупе, в субботу около полудня возникла очередь из нескольких десятков человек. Как выяснили корреспонденты ЛЕТА, часть пришедших решила не ждать и покинула участок, планируя вернуться позже.

Очередь образовалась потому, что в этот момент регистрацией избирателей занимались не все члены комиссии — несколько сотрудников временно отсутствовали в зале. Кроме того, ожидание увеличивалось и у кабин для голосования: некоторым людям требовалось больше времени, чтобы сделать окончательный выбор.

Для избирателей это означает, что в часы наибольшей активности ожидание может занять больше времени. При этом проголосовать можно до 20:00, поэтому многие предпочитают приходить в менее загруженные часы.

После того как все сотрудники комиссии вернулись к регистрации, очередь быстро исчезла, а работа участка вошла в обычный режим.

Среди пришедших были люди разных возрастов и национальностей, а также семьи с детьми. Некоторые обсуждали между собой политические события еще до получения бюллетеней.

В Латвии избиратели не привязаны к месту регистрации и могут проголосовать на любом участке страны. Это позволяет тем, кто столкнулся с очередью, выбрать другое время или другой участок для голосования.

Голосование на выборах в 15-й Сейм продолжается до 20:00.

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#выборы #Латвия #голосование #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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