«С недавних пор государство ввело принцип «viens nosūtījums — viens pieraksts» («одно направление — одна запись»). Теперь по э-направлению в системе E-veselība можно записаться только на один прием в определенном лечебном заведении.

Государство объясняет это стремлением покончить с искусственными очередями из «виртуальных пациентов», которые раньше записывались на прием одновременно в несколько лечебных заведений (в ущерб другим пациентам), а потом, получив услугу в одном из них, забывали отменить свою запись в остальных. Возможно, это правильно — однако получается, что из-за части пациентов (недобросовестных) наказали всех.

Моя ситуация: я, пациентка, прождавшая в очереди «по квотам» больше двух месяцев, за неделю до приема к специалисту получила звонок из поликлиники, куда была записана. Мне сообщили, что доктор, к которому я записана по пациентскому взносу, больше у них не работает и что ближайшая запись, которую мне могут предложить, — в январе 2027 года. Конечно, пообещали при этом, что, если кто-то вдруг раньше откажется от места у специалиста этого профиля, мне позвонят.

Но, во-первых, не факт, что кто-то откажется, а во-вторых, даже если это произойдет, не факт, что у меня будет возможность подвинуть другие дела и пойти к данному специалисту.

Думали ли создатели системы «одно направление — одна запись» о сопутствующем вреде пациентам — например, когда по какой-то не зависящей от них причине человек вдруг лишается записи к врачу-специалисту? Болезнь ведь не ждет, она развивается, и иногда очень стремительно! Читательница bb.lv»

Комментарий Министерства здоровья Латвийской Республики:

– Планирование и организация очередей пациентов — обязанность медицинского учреждения. Подобные ситуации могут возникать, если лечебное учреждение по объективным причинам не может оказать ранее запланированную услугу — например, консультацию у конкретного специалиста, если этот специалист прекратил трудовые отношения с данным учреждением.

В таких случаях медицинское учреждение обязано проинформировать пациента об изменениях и предложить альтернативный вариант получения услуги. При этом пациент имеет право выбрать другое медицинское учреждение, если там соответствующая услуга доступна раньше.

Что касается системы электронной записи: после отмены записи статус электронного направления «Pierakstīts» («Записан») меняется. Это означает, что э-направление можно использовать для оформления новой записи как в том же, так и в другом медицинском учреждении.

Согласно данным, каждый пятый прием, на который пациенты не приходят, не отменяется. Поэтому в Латвии на государственном уровне было принято решение перейти к принципу «одно направление — одна запись». Цель этой меры — сократить искусственно создаваемые очереди к врачам, поскольку жители нередко по одному направлению одновременно записываются в несколько учреждений, а ставшие ненужными записи не отменяют.

Таким образом, как уже было сказано выше, нынешняя система устроена так, что любую запись можно отменить в любой момент, а выданное ранее э-направление использовать для новой записи.

От редакции: в Минздраве вроде бы ответили, но внятного ответа на конкретный вопрос мы в присланном комментарии так и не нашли. Может у вас получится?