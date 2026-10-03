Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (Госнедвижимость) выставила на продажу исторический охотничий замок в Алуксненском крае. Покупатель получит памятник архитектуры регионального значения вместе с земельным участком площадью 1,35 гектара.

Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) объявила электронный аукцион по продаже недвижимости «Mežtekas» в Яунаннской волости Алуксненского края. Главный объект лота — охотничий замок Яунаннского лесного поместья, имеющий статус памятника архитектуры регионального значения.

Начальная цена объекта составляет 77 400 евро. В состав недвижимости входят земельный участок площадью 1,35 гектара и два здания, включая исторический замок.

Торги стартовали 2 октября и продлятся до 2 ноября 2026 года, 13:00. Аукцион проводится в электронной форме по принципу повышения цены, а минимальный шаг ставки составляет 500 евро.

Для участия необходимо до 22 октября внести обеспечительный взнос в размере 7740 евро, что составляет 10% от стартовой цены, а также подать заявку через государственную систему электронных аукционов. Победителю торгов предстоит полностью оплатить покупку в течение двух недель после завершения аукциона.

Особенность объекта заключается в его историческом статусе. Охотничий замок внесен в Государственный список охраняемых памятников культуры под номером 2779, поэтому будущий владелец должен будет соблюдать требования по сохранению и использованию памятника архитектуры.

Продажа подобных объектов встречается нечасто, поскольку вместе с недвижимостью новый собственник получает не только историческое здание, но и обязанности по его сохранению.