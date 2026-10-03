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Пятый день очистки побережья Курземе: анализы исключили старое загрязнение, продолжаются поиски возможного виновника 2 183

Наша Латвия
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: сбор мусора на пляже
ФОТО: LETA

На побережье Курземе продолжается масштабная уборка нефтяного загрязнения, выброшенного морем. Лабораторные анализы показали, что нефтепродукты попали в Балтийское море недавно, а одной из основных версий остается их сброс с судна.

Пятый день подряд на побережье Курземе продолжается сбор нефтепродуктов, выброшенных на берег. На пляжах Вентспилса работы уже завершены, однако в Вентспилсском крае очистка береговой линии продолжается. Об этом сообщают Новости ТВ3.

По данным самоуправления, к настоящему времени очищено около 24 километров побережья. Впереди остается еще примерно 18 километров береговой линии, где продолжают работать сотрудники служб и добровольцы.

Эксперт Всемирного фонда природы Магда Йентгена рассказала, что основную сложность представляет не объем загрязнения, а его характер.

«Загрязнения по-прежнему очень много. Оно сильно рассеяно, поэтому работа идет медленно. За полтора часа мы прошли чуть больше километра», — отметила она.

По словам специалиста, большая часть нефтепродуктов представляет собой небольшие комки, которые приходится буквально искать среди песка.

«Иногда их можно сметать щетками и совками, но чаще это совсем маленькие кусочки, которые приходится подцеплять практически по одному», — пояснила Йентгена.

На пляжах Вентспилса уборка уже завершена. Всего удалось собрать более 1000 мешков смеси песка и нефтепродуктов.

Как сообщил заместитель директора Коммунального управления Вентспилса Эдгар Пуриньш, около 900 мешков собрали на левом берегу, еще примерно 200 — в районе Сталдзене, где очистка оказалась более сложной.

Тем временем Государственная служба окружающей среды получила результаты лабораторных исследований образцов. Анализы позволили исключить первоначальную версию о том, что загрязнение имеет историческое происхождение.

Специалисты установили, что на берег были выброшены главным образом легкие нефтепродукты — дизельное топливо и газойль. Это указывает на то, что загрязнение попало в море сравнительно недавно.

В Государственной службе окружающей среды считают наиболее вероятной версию, что нефтепродукты могли попасть в Балтийское море с одного из судов.

«Чаще всего подобные случаи происходят после сброса вод, образующихся при промывке грузовых танков, или других нефтесодержащих стоков. Сейчас мы действительно ищем судно, которое может быть причастно к этому загрязнению», — сообщила заместитель генерального директора службы Эвия Шмите.

К расследованию подключились и польские специалисты. В минувшие выходные похожее загрязнение обнаружили на побережье Балтийского моря в Польше. Пока нет подтверждения, что оба случая связаны между собой, однако соответствующая проверка продолжается.

Расследование происхождения нефтяного загрязнения продолжается, а работы по очистке побережья Курземе будут идти до полного завершения уборки загрязненных участков.

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#море #Вентспилс #экология #Балтийское море #нефтепродукты #судно
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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