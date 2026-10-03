Воскресенье в Латвии останется по-осеннему теплым, однако погода станет менее устойчивой. В отдельных районах ожидаются дожди, а ночью и утром во многих местах ухудшат видимость туман и дымка.

После сухой и относительно теплой субботы погода в Латвии начнет меняться. В течение воскресенья через территорию страны пройдет зона осадков, которая местами принесет дождь, главным образом в западные районы и Видземе.

Несмотря на облачность, временами будет выглядывать солнце. Температура воздуха днем составит от +14 до +17 градусов, а ветер останется слабым или умеренным, юго-западного и западного направлений.

Жителям западной части страны и Видземе стоит учитывать вероятность кратковременных дождей при планировании прогулок и поездок. В остальных регионах осадки будут менее вероятны.

В Риге день пройдет с переменной облачностью. К вечеру возможен небольшой дождь, а температура воздуха поднимется до +15...+16 градусов.

Ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачной, но в основном без существенных осадков. При слабом ветре во многих районах, особенно в западной и центральной части Латвии, сформируются туман и дымка, которые местами сохранятся и утром.

Такие условия могут ухудшить видимость на дорогах, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными в ночные и утренние часы.

Ночью температура воздуха опустится до +6...+11 градусов, тогда как на побережье будет немного теплее.

В столице ночью также ожидается сухая погода. Небо постепенно затянется облаками, во второй половине ночи возможны туман и дымка, а температура воздуха составит +9...+10 градусов.