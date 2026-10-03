Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Погода меняется: синоптики рассказали, где в воскресенье в Латвии пройдут дожди 0 58

Наша Латвия
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: осень в городе
ФОТО: LETA

Воскресенье в Латвии останется по-осеннему теплым, однако погода станет менее устойчивой. В отдельных районах ожидаются дожди, а ночью и утром во многих местах ухудшат видимость туман и дымка.

После сухой и относительно теплой субботы погода в Латвии начнет меняться. В течение воскресенья через территорию страны пройдет зона осадков, которая местами принесет дождь, главным образом в западные районы и Видземе.

Несмотря на облачность, временами будет выглядывать солнце. Температура воздуха днем составит от +14 до +17 градусов, а ветер останется слабым или умеренным, юго-западного и западного направлений.

Жителям западной части страны и Видземе стоит учитывать вероятность кратковременных дождей при планировании прогулок и поездок. В остальных регионах осадки будут менее вероятны.

В Риге день пройдет с переменной облачностью. К вечеру возможен небольшой дождь, а температура воздуха поднимется до +15...+16 градусов.

Ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачной, но в основном без существенных осадков. При слабом ветре во многих районах, особенно в западной и центральной части Латвии, сформируются туман и дымка, которые местами сохранятся и утром.

Такие условия могут ухудшить видимость на дорогах, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными в ночные и утренние часы.

Ночью температура воздуха опустится до +6...+11 градусов, тогда как на побережье будет немного теплее.

В столице ночью также ожидается сухая погода. Небо постепенно затянется облаками, во второй половине ночи возможны туман и дымка, а температура воздуха составит +9...+10 градусов.

×
#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #туман
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: сбор мусора на пляже
Изображение к статье: заправка топливом авто
Изображение к статье: женщина и улица
Изображение к статье: пенсии Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Анатолий Кашпировский
Lifenews
Изображение к статье: избиратель
Наша Латвия
Изображение к статье: человек на выборах
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Афины превращаются в новый магнит для богатых иностранцев: город меняется на глазах
Культура &
Изображение к статье: FlyDubai
В мире
1
Изображение к статье: врач
Наша Латвия
Изображение к статье: Анатолий Кашпировский
Lifenews
Изображение к статье: избиратель
Наша Латвия
Изображение к статье: человек на выборах
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео