После снижения акциза на топливо в Латвии разница в ценах с Литвой стала еще заметнее. Жители приграничных районов говорят, что поездка на латвийскую АЗС позволяет сэкономить на одной заправке до нескольких десятков евро.

После вступления в силу сниженных ставок акциза на топливо жители приграничных районов Литвы стали еще чаще приезжать в Латвию заправлять автомобили. По данным Новостей ТВ3, сейчас дизельное топливо на латвийских автозаправках примерно на 20 центов за литр дешевле, чем в соседней стране.

Особенно заметна выгода для водителей, живущих недалеко от границы. При заправке полного бака экономия может составить несколько десятков евро.

«Я живу недалеко, в Йонишкисе. Конечно, заметили разницу в ценах, поэтому и приехали. Если цены у нас изменятся, тогда ездить не будем», — рассказал один из литовских водителей.

Другой автомобилист отметил, что после применения скидки литр дизельного топлива в Латвии обходится примерно в 2,09 евро.

«По сравнению с Литвой получается примерно на 20 центов дешевле. Мы живем рядом, поэтому можем приехать», — сказал он.

По официальным данным, еще в конце сентября, до снижения акциза, дизельное топливо в Латвии в среднем стоило примерно на 12 центов дешевле, чем в Литве. После изменения налоговых ставок ценовой разрыв увеличился.

При этом жители южной Литвы продолжают ездить за более дешевым топливом также в Польшу, где цены остаются еще ниже.

Председатель совета Союза автозаправочных станций Литвы Каролис Стасюкинас считает, что основная причина разницы — не торговые наценки, а налоговая политика.

«Совет по конкуренции уже установил, что наценка литовских автозаправочных станций — самая низкая в Европейском союзе. Средняя маржа в 2–3 цента никак не может объяснить разницу примерно в 20 центов», — отметил он.

На фоне роста цен в литовском Сейме продолжают обсуждать инициативу президента Гитанаса Науседы об ограничении механизма повышения цен на автозаправочных станциях. Однако представители отрасли сомневаются, что такая мера сможет существенно повлиять на стоимость топлива для потребителей.

Весной Литва уже временно снижала акциз на топливо, однако эта мера больше не действует, а новое снижение пока не планируется.

В качестве альтернативы обсуждаются и другие способы уменьшить расходы автомобилистов, включая снижение максимально разрешенной скорости движения до 100 км/ч, что, по мнению авторов идеи, позволит сократить расход топлива.

Разница в ценах на топливо вновь показывает, насколько налоговая политика соседних стран может влиять на выбор водителей и стимулировать приграничные поездки за более дешевым бензином и дизельным топливом.