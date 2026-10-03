На избирательных участках в рижском Гризинькалнсе день выборов проходит без серьезных происшествий. Самым заметным инцидентом стала попытка мужчины проголосовать по паспорту с истекшим сроком действия, из-за чего ему отказали в выдаче бюллетеня.

На избирательных участках Гризинькалнса в субботу сохраняется спокойная обстановка. Несмотря на периодически возникающие очереди, голосование проходит без серьезных сбоев, а единичные инциденты не повлияли на работу комиссий.

На участке №87 на улице Деглава один из избирателей сначала отказался сообщить свой персональный код. Когда сотрудники объяснили, что без удостоверяющего личность документа проголосовать невозможно, мужчина предъявил паспорт. Оказалось, что срок его действия истек еще в августе, поэтому к голосованию его не допустили. После разъяснений мужчина спокойно покинул участок, сообщив, что вопрос будет решен.

Для избирателей это означает, что даже в день выборов необходимо иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность. Просроченный паспорт не дает права получить избирательные материалы.

На этом же участке сообщили, что серьезных технических проблем не возникало. Из строя вышел один из служебных телефонов, однако это никак не сказалось на процессе голосования, поскольку комиссия использовала другие устройства.

На участке №86, расположенном в музее «Деревянная Рига», около полудня образовалась очередь, которая выходила за пределы здания. По словам руководителя комиссии, наибольший поток избирателей пришелся именно на это время. В дни досрочного голосования участок также входил в число наиболее посещаемых в столице, причем здесь традиционно голосует много молодых людей.

Здесь произошел еще один небольшой инцидент: пожилая женщина случайно оторвала часть конверта, которая должна вскрываться только во время подсчета голосов. Ей выдали новый конверт, а ситуацию оформили в установленном порядке. На работу участка это заметно не повлияло.

На участке №85 в Рижской Гризинькалнской средней школе имени И. Г. Гердера также отмечали спокойную работу. После полудня ненадолго образовалась очередь, однако уже к часу дня она полностью исчезла.

Руководители участков также сообщили, что до середины дня не зафиксировали случаев незаконной предвыборной агитации ни в помещениях для голосования, ни рядом с ними.

В целом день голосования в Гризинькалнсе проходит без серьезных нарушений. Основные сложности связаны лишь с отдельными случаями оформления документов и кратковременным увеличением числа избирателей в часы пик.