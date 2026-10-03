В субботу, когда в Латвии пройдут выборы в Сейм, существенных осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, день будет сухим, сравнительно теплым и со слабым ветром.

В день выборов в Сейм по всей Латвии ожидается сухая погода. Об этом сообщают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня с запада постепенно увеличится облачность, однако дождя не прогнозируется. К вечеру в западной части страны небо вновь начнет проясняться.

Погодные условия будут благоприятными для тех, кто собирается прийти на избирательные участки. Осадков не ожидается, а ветер останется слабым.

Днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, что заметно выше климатической нормы для начала октября.

В Риге также обойдется без дождя. В течение дня облаков станет больше, однако сохранится сухая погода. При слабом ветре воздух прогреется до +16...+18 градусов.

По текущему прогнозу, серьезных погодных факторов, которые могли бы осложнить поездки к избирательным участкам, не ожидается.