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Синоптики рассказали, какой будет погода в Латвии в день выборов 0 48

Наша Латвия
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: собачка
ФОТО: LETA

В субботу, когда в Латвии пройдут выборы в Сейм, существенных осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, день будет сухим, сравнительно теплым и со слабым ветром.

В день выборов в Сейм по всей Латвии ожидается сухая погода. Об этом сообщают синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня с запада постепенно увеличится облачность, однако дождя не прогнозируется. К вечеру в западной части страны небо вновь начнет проясняться.

Погодные условия будут благоприятными для тех, кто собирается прийти на избирательные участки. Осадков не ожидается, а ветер останется слабым.

Днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, что заметно выше климатической нормы для начала октября.

В Риге также обойдется без дождя. В течение дня облаков станет больше, однако сохранится сухая погода. При слабом ветре воздух прогреется до +16...+18 градусов.

По текущему прогнозу, серьезных погодных факторов, которые могли бы осложнить поездки к избирательным участкам, не ожидается.

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#выборы #Рига #климат #погода #Латвия #прогноз
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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