В Риге продолжаются поиски 44-летней Алисии Дакоты Клинты, которая исчезла 31 августа после обычной утренней прогулки. Родные говорят, что раньше женщина никогда не уходила без предупреждения, а ее мать уже больше месяца не знает, где находится дочь.

В Латвии продолжаются поиски 44-летней Алисии Дакоты Клинты, которая утром 31 августа вышла из дома на прогулку и с тех пор не выходила на связь. Об этом сообщает передача Degpunktā на TV3.

По словам матери женщины, около 7:30 Алисия, как обычно, сказала, что пойдет прогуляться. Такие прогулки были для нее привычными, однако в тот день она ушла одна и домой больше не вернулась.

«Она вышла около половины восьмого утра. Обычно говорила, что пойдет прогуляться. В тот день была очень подавленной и встревоженной. Я подумала, что она просто где-то задержалась», — рассказала мать пропавшей Нора.

Когда дочь не вернулась к вечеру, женщина начала обзванивать родственников и знакомых, однако никто Алисию не видел. Через восемь дней семья обратилась в Государственную полицию.

По словам матери, у Алисии диагностировано биполярное расстройство. Когда ей становилось тяжело, она обычно выходила прогуляться, чтобы побыть одной, но всегда возвращалась домой и поддерживала связь с близкими.

«Чтобы она ушла и ничего не сказала, такого практически никогда не было. Даже если летом куда-то уезжала, всегда писала, где находится и когда вернется. Мы постоянно были на связи», — говорит Нора.

В день исчезновения на Алисии были синий дождевик, темные джинсы, серые туристические ботинки и синий рюкзак с белым квадратным узором. Рост женщины — около 168 сантиметров.

По словам родственников, чаще всего она гуляла в районах Тейка, Межапарк и Чиекуркалнс. Вместе с тем семья не исключает, что женщина могла воспользоваться общественным транспортом и покинуть пределы Риги.

Родственники и полиция просят всех, кто видел Алисию Дакоту Клинту после утра 31 августа или располагает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом в Государственную полицию по телефону 110 или по контактному номеру, указанному в ориентировке.

Каждое свидетельство может помочь установить местонахождение пропавшей и вернуть ее домой.