Накануне парламентских выборов тема гостей из дальнего зарубежья в ЛР особо обострилась. Государственный контроль не остался в стороне и доложил парламенту, насколько «государство осуществляет основанный на нуждах рынка труда подход к привлечению иностранной рабочей силы».

Трудовой дефицит

Увы, приезжие в Латвии появляются не от хорошей жизни: свято место пусто не бывает, и если до 2040 года нам обещают снижение числа жителей трудоспособного возраста на 9,4%, то наряду с привлечением местной рабочей силы требуются официальные гастарбайтеры. И вот на начало 2026 года в Латвии находились 97 344 гражданина «третьих государств» с правом трудоустройства!

Однако, как выяснили ревизоры, из вышеупомянутого числа только 15 177 человек (16%) прибыли в ЛР непосредственно на основании рабочих контрактов и получили соответствующее разрешение. Прочие же — либо студенты, либо беженцы, либо родственники проживающих в нашей стране.

Основными странами, обеспечивающими львиную долю привозной рабочей силы, для Латвии ныне являются:

Узбекистан — 7266 человек,

Индия — 3034,

Беларусь — 2845,

Таджикистан — 2356,

Украина — 1939.

Занятно, что на фоне массированной политической и финансовой поддержки Незалежной мы от нее не получаем столь массовой трудовой взаимопомощи. Можно, конечно, понять, что ВСУ не отпускают свой призывной контингент, — но ведь оттуда и женщины не особо спешат в ЛР, уступая далекому Таджикистану.

Так или иначе, в памятные годы Латвийской ССР никто бы и представить не мог, что в нашей республике будет иметь место столь массовое прибытие гостей с Юга…

Требуется разнорабочий

Принято считать, что наймом рабочей силы занимаются экспортоёмкие предприятия с высокой долей добавленной стоимости. А вот что говорит нам статистика: самой распространенной специальностью среди иностранцев стал водитель грузового автомобиля (8218 занятых). Затем, с большим отрывом, следуют: подсобный рабочий (2596), строительный рабочий (1719), водитель тягача (1443) и рабочий цеха (726).

Что уникального в данных трудовых позициях и отчего национальный бизнес не способен восполнять вакансии за счет местных кадров — тайна сия велика есть. Так или иначе, Государственное агентство занятости фиксирует, что латвийская рабочая сила обеспечивает только часть всех востребованных бизнесом трудовых ресурсов.

Попросту некого нанять!

А на низовом уровне чаще всего мы видим «незаменимых специалистов», которые бороздят улицы латвийских городов с разноцветными коробками за плечами, развозя вкусняшки.

Гатис Литвинс, член совета Государственного контроля, отметил, что в стране «нет ясной и целевой политики привлечения рабочей силы». «Не определено, каковы отрасли и профессии, насколько много и из каких государств привлекать иностранную рабочую силу». Между тем чиновник предполагает, что могли бы быть заключены «двусторонние договоры о миграции рабочей силы»…

По уму, конечно, так. Но позволим себе усомниться в реальности: допустим, некий латвийский министр подпишет соглашение подобного рода с государством Центральной Азии или Южного Кавказа. Так его коллеги по правительству тут же съедят с тапочками, объявив нацпредателем.

Потому и возникает стыдливый, если можно так выразиться, паллиатив: предприятие из ЛР нанимает субподрядчика, который уже имеет дело с «командированными» из той же Польши азиатскими рабочими, абсолютно легально прибывшими в Речь Посполитую. Ибо она со своими почти 40 миллионами человек (включая украинских беженцев) «третьих государств» не опасается.