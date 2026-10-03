В центре Риги стартуют ночные ремонтные работы на улице Кр. Валдемара. В ближайшие дни дорожные службы приведут в порядок дождеприемники, а затем приступят к ремонту покрытия, поэтому возможны шум в ночное время и локальные ограничения движения.

В Риге сегодня ночью начнется ремонт отдельных дождеприемников на улице Кр. Валдемара. Работы будут проходить на участке от бульвара З. А. Мейеровица до улицы Элизабетес в направлении улицы Дзирнаву.

Ремонт решено проводить исключительно в ночные часы, чтобы свести к минимуму влияние на движение транспорта днем. При этом жителей близлежащих домов предупреждают о возможном повышенном уровне шума.

Основная цель такого графика — завершать работы до начала утреннего часа пик и как можно быстрее восстанавливать движение на одной из самых загруженных магистралей столицы.

Однако в самоуправлении предупреждают, что при возникновении технических сложностей отдельные ограничения движения могут сохраниться и утром. Водителям рекомендуют заранее учитывать возможные задержки и при необходимости планировать маршрут с запасом времени.

После завершения ремонта дождеприемников работы на улице продолжатся. С 6 по 18 октября дорожные службы будут обновлять асфальтовое покрытие на этом же участке улицы Кр. Валдемара.

Ремонт покрытия также будет проводиться только по ночам. При этом работы не будут идти ежедневно — дорожники выйдут на объект отдельными ночами в течение указанного периода.

После завершения всех работ участок дороги должен стать более безопасным и комфортным для движения, а обновленная ливневая канализация поможет эффективнее отводить дождевую воду.