В нескольких самоуправлениях после выборов в 15-й Сейм ожидаются изменения в составе депутатов, поскольку примерно четверть избранных в парламент - депутаты самоуправлений, свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии о потенциально избранных в парламент депутатах.

Самые большие перемены ожидаются в Рижской думе.

По актуальным на данный момент данным Центральной избирательной комиссии, от "Суверенной власти"/"Младолатышей" в Сейм избраны семь действующих депутатов Рижской думы, и во фракции из восьми человек в думе останется только Игорь Соломатин.

В Рижском избирательном округе в Сейм избраны Юлия Степаненко, Рудольф Бреманис, Любовь Швецова, Юлия Сохина, Инна Дьери, Артур Клебахс, а по Латгальскому округу - Вячеслав Степаненко.

От списка "Латвия на первом месте" (ЛПМ) по Рижскому избирательному округу в Сейм могут перейти четыре действующих депутата Рижской думы - Айнарс Шлесерс, Андрей Клементьев, Роберт Жемайтис и Евгения Шафранек. В свою очередь, по Видземскому списку от ЛПМ в Сейм может попасть депутат Рижской думы Эдуард Зивтиньш.

От "Прогрессивных" в Сейм может быть избрана депутат Рижской думы Майрита Лусе.

Из Резекненской думы в парламент избран бывший мэр города Александр Барташевич (ЛПМ), от думы Резекненского края - Екатерина Иванова (ЛПМ). Также от списка "Латвия на первом месте" в Сейм может попасть депутат думы Аугшдаугавского края Алексей Мацкевич.

В Земгале более значительные изменения ожидаются в думе Екабпилсского края. В Сейме могли бы работать бывший председатель краевой думы Айварс Крапс (ЛПМ) и Илмарс Лукстс ("Объединенный список", ОС).

С мандатом в думе Елгавского края может попрощаться Байба Атмане (ОС), а от "Суверенной власти"/"Младолатышей" в парламент, вероятно, прошел депутат Елгавской думы Андрей Пагор.

В свою очередь, самым вычеркиваемым кандидатом в Земгале является мэр Добеле Андрейс Спридзанс (ОС). Бывший мэр Елгавы Андрис Равиньш (СЗК) - второй по количеству вычеркиваний в своем списке, однако в парламент СЗК не прошел.

Из Адажской думы в Сейм, вероятно, попадут бывший председатель думы Карина Микелсоне (ОС) и депутат Карина Спруде (СВ/"Младолатыши").

Из думы Лимбажского края в Сейм, вероятно, прошел депутат, бывший руководитель краевого самоуправления Дагнис Страубергс (ОС), а из думы Гулбенского края - депутат Андис Цаунитис (ОС).

Близок к избранию в Сейм от ЛПМ и председатель думы Валкского края Вентс Армандс Крауклис, который является первым "за чертой" в Видземском округе от ЛПМ.

Меньше всего изменений после выборов в Сейм может быть в Курземе. В Сейм может войти заместитель председателя Лиепайской думы Янис Джериньш (ОС). От самоуправления Салдусского края мандат депутата Сейма может получить исполнительный директор Неллия Клейнберга (ОС).