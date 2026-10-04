В Сейме 15-го созыва, как и в предыдущем составе парламента, будет более 60 новых депутатов, то есть сменятся примерно две трети состава Сейма, свидетельствуют предварительные результаты выборов.

Больше всего новых депутатов в Сейме будет от "Объединенного списка" (ОС) - 28. Далее следуют 15 депутатов объединения "Суверенная власть/Младолатыши", которое ранее не было представлено в Сейме, а также 12 депутатов "Латвии на первом месте" (ЛПМ). Правда, лидер партии Айнарс Шлесерс уже работал в 14-м Сейме до муниципальных выборов летом прошлого года, когда был избран в столичную думу и сложил депутатский мандат.

От "Прогрессивных" в Сейм избрано три новых депутата, хотя Селма Теодора Левренце уже некоторое время работала и в предыдущем парламенте с "мягким" мандатом, которого лишилась после выхода "Прогрессивных" из правительства. Также, по предварительным данным, в Сейм избрана министр культуры Агнесе Лаце, которая ранее не баллотировалась в парламент.

У Национального объединения, согласно предварительным данным, в 15-м Сейме может быть два новых депутата, а у "Нового Единства" - один. Им может стать министр иностранных дел Байба Браже, которая в 2022 году не баллотировалась в Сейм. "Новое Единство" в результате выборов потеряет больше всего мандатов - в 14-м Сейме у него было 26 депутатских мест.

Предварительные данные свидетельствуют, что в новый Сейм могут не попасть несколько известных политиков, в том числе кандидат в премьер-министры от "Нового Единства" Арвилс Ашераденс, который работал в парламенте с 10-го созыва. Также достаточной поддержки избирателей не получили министр "Нового Единства" в нескольких правительствах Рихардс Козловскис и нынешний министр здравоохранения Хосам Абу Мери. В новом составе парламента, скорее всего, не будет и вице-спикера Занды Калнини-Лукашевицы.

Без мандата депутата Сейма может остаться и нынешний секретарь Сейма Янис Грасбергс, представляющий Нацобъединение.

От "Прогрессивных" в 15-м Сейме больше не будет бывшего министра сообщения Каспарса Бришкенса и депутата Лейлы Расимы.

От ЛПМ в новый Сейм, скорее всего, не прошел нынешний депутат Кристапс Криштопанс, а также сын Айнарса Шлесерса Ричардс Шлесерс. Зато его жена Дана Шлесере, возможно, прошла в парламент.

В свою очередь ОС в новом Сейме больше не будут представлять Ингмарс Лидака и Лаурис Лизбовскис.

Как сообщалось, по результатам подсчета примерно 99% голосов на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал "Объединенный список", который набрал 35,3% голосов и получил 42 мандата. В Сейм прошли еще пять партий - "Латвия на первом месте" набрала 13,1% голосов и получила 17 мандатов, "Суверенная власть"/"Младолатыши" - 11,74% голосов и 15 мандатов, Национальное объединение - 8,91% голосов и 10 мандатов, "Прогрессивные" - 7,81% голосов и девять мандатов, "Новое Единство" - 6,34% и семь мандатов.

Остальные восемь участвовавших в выборах партий не преодолели 5%-ный рубеж