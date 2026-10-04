На прошедших парламентских выборах один депутатский мандат с точки зрения расходов на предвыборную агитацию дороже всего «обошелся» «Новому единству» (JV), а дешевле всего — объединению «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (SV/AJ), свидетельствуют расчеты агентства ЛЕТА.

Предварительные результаты выборов показывают, что убедительную победу на выборах в 15-й Сейм одержал «Объединенный список» (AS), получивший 42 мандата. «Латвия на первом месте» (LPV) получает 17 мест, SV/AJ — 15, Национальное объединение (NA) — 10, «Прогрессивные» — девять, а «Новое единство» — семь. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер и в парламенте представлены не будут.

Согласно данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), опубликованным непосредственно перед выборами, с начала периода предвыборной агитации политические организации задекларировали расходы на сумму 2,78 млн евро.

Окончательная сумма станет известна на следующей неделе. После выборов партии должны представить KNAB декларации о доходах и расходах, после чего бюро проверит, соответствуют ли фактические затраты указанным в документах данным.

Максимально допустимый размер ограниченных законом расходов на предвыборную агитацию для каждой политической организации составлял 1 039 582 евро. В эту сумму входят как общие расходы политической силы, так и индивидуальные расходы кандидатов в депутаты.

«Новое единство» заключило договоры на предвыборную агитацию на 372 751 евро. Таким образом, каждый из семи полученных партией депутатских мандатов «обошелся» как минимум в 53 200 евро.

У Национального объединения при общих расходах в 236 516 евро один мандат стоил не менее 23 600 евро.

LPV задекларировала расходы в размере 386 423 евро — около 22 700 евро за мандат.

«Прогрессивные» потратили 166 768 евро, что составляет не менее 18 500 евро на одно депутатское место.

«Объединенный список», получивший 42 мандата, задекларировал 590 565 евро расходов — примерно 14 000 евро на мандат.

Самым низким этот показатель оказался у SV/AJ: при расходах в 137 680 евро и 15 полученных местах один мандат «обошелся» примерно в 9200 евро.

При этом ряд партий потратили на агитацию значительные суммы, но в новый Сейм вообще не прошли. Союз зеленых и крестьян (ZZS) израсходовал более 450 000 евро, «Для развития Латвии» — более 223 000 евро, а «Список Гобземса» — около 100 000 евро.

У остальных политических сил договоры на предвыборную агитацию были заключены на меньшие суммы.

Физические лица, не связанные с политическими партиями и их объединениями, могли потратить на агитацию за или против политических сил и кандидатов не более 11 700 евро. По состоянию на 1 октября никто таких расходов не задекларировал.