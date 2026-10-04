В то же время по сообщениям агентства Reuters, Иран заявил, что не будет открывать Ормузский пролив до выполнения ряда условий, то есть вопрос полной нормализации ситуации в проливе остается политически нерешенным и не оформленным юридически.

Таким образом существует противоречие с тем фактом, что физические поставки нефти через пролив практически восстановились. Это противоречие оставляет ситуацию в «подвешенном состоянии», которое продолжает удерживать цены на нефть от снижения.

IEA в сентябрьском Oil Market Report уже понизила прогноз мирового спроса на нефть на 2026 год на 2,5 млн баррелей в сутки. Кроме того, продолжается кризис на рынке государственного долга. Процентные ставки продолжают расти, что угрожает в перспективе уничтожить спрос на топливо быстрее, чем успеет полностью восстановиться предложение.

То есть буквально в течение буквально месяца-двух мы можем увидеть довольно резкий переход от дефицита дизельного топлива к ситуации, когда это самое топливо некуда девать. При этом ситуация в ЕС уже имеет признаки такого процесса: промышленное производство снижается, а высокая цена топлива продолжает интенсивно разрушать платежеспособный спрос.

Для латвийского бизнеса и потребителей возможное замедление промышленного спроса в еврозоне и риск перенасыщения рынка нефтепродуктами создают предпосылки для некоторой стабилизации цен на автозаправках. Однако разрушение платежеспособного спроса ввиду высоких цен на топливо имеет долгосрочные макроэкономические последствия для экономики Латвии, в том числе и на количество рабочих мест, уровень заработной платы, планы инвестиций и бюджет страны, считает Алексей Шведов, руководитель по стратегии OLEREX / KOOL.