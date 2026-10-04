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Что нас ждет в воскресенье? Латвийские синоптики дали прогноз погоды 0 472

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осень

В воскресенье местами ожидается дождь, а воздух прогреется до +17 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем, хотя местами из-за облаков будет выглядывать солнце, страну также пересечет зона осадков, которая принесет дожди в некоторые районы на западе страны и в Видземе.

Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юго-запада, запада, температура воздуха поднимется до +14…+17 градусов.

В Риге временами небо будет проясняться, вечером возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, западный ветер. Воздух прогреется до +15…+16 градусов.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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