В воскресенье местами ожидается дождь, а воздух прогреется до +17 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Днем, хотя местами из-за облаков будет выглядывать солнце, страну также пересечет зона осадков, которая принесет дожди в некоторые районы на западе страны и в Видземе.

Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юго-запада, запада, температура воздуха поднимется до +14…+17 градусов.

В Риге временами небо будет проясняться, вечером возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, западный ветер. Воздух прогреется до +15…+16 градусов.