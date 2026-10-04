5 октября 2026 года чтят память Фоки Синопского и пророка Ионы. В народе этот день назывался Листодер или Листопадник. В этот день обычно был сильный ветер, который срывал с деревьев пожухлую листву. А еще этот день считался не очень благоприятным, потому что ветер мог нести болезни. Советовали поберечь себя и близких.

О чем вспоминают в Церкви 5 октября 2026 года

Пророк Иона. Этот пророк входит в число 12 ветхозаветных малых пророков. Иона жил в VIII веке до нашей эры в городе Гархефера (Галилия). Он стоит особняком среди пророков, потому то пророчествовал не в землях Иудейских или Израильских, как все остальные, а в Ниневии — это была столица Ассирийского царства.

Странна тога бы в расцвете, город утопал в роскоши, он был самым красивым, многолюдным и цветущим во всем древнем мире. Но при этом он также погряз в грехах и разврате И Господь послал Иону туда, чтобы тот предупредил их о близкой гибели города, если его жители не покаются. Иона боялся идти к врагам нарда израильского да еще с такими жесткими речами. Ослушавшись гласа Божиего, Иона сел на корабль, который плыл в другую сторону, в Иоппию.

По дороге разразилась буря, плывущие кинули жребий, чтобы понять, на кого из них обрушился гнев Господний. Жребий вытянул Иона, он признал, что причина в нем и сам предложил выбросить его в море. Как только он оказался в воде, буря стихла. А Иону проглотил кит. Трое суток сидел он в брюхе морского чудища и молился. А спустя это время кит выбросил его на берег. Стало понятно, что Господь простил его. После чего Иона отправился в Нинивею с пророчеством. Покаяние жителей было столь искренне, что Бог помиловал их. Нинивея еще 200 лет существовала, но потом все же была разрушена в 610 году. А Иона вернулся домой и там мирно скончался в пожилом возрасте.

Мученик Фока. Фока жил в I веке в городе Синоп (сейчас это территория Турции). Он с ранней юности вел праведную жизнь. Благодаря его добродетели Господь наградил его способностью исцелять болеющих и изгонять бесов. Также, будучи очень мудрым человеком, он помог многим обрести веру и найти ответ на важные жизненные вопросы. Уже будучи очень взрослым человеком, он был рукоположен в епископа Синопского.

В тот период при императоре-язычнике Траяне начались гонения на христиан, Фока был схвачен и отправлен на суд к градоначальнику. Тот пытался уговорить его отказаться от веры, потом отправил его на мучения, и в итоге приговорил к казни. Святой был убит в 117 году. В 404 году мощи святого были перенесены в Константинополь.

Смысл праздника

Вспоминают святых, которые своей жизнью исполнили жребий, который на них был наложен Господом.

Народные приметы погоды

— Не все листья сдуты с дерева — зима задержится.

— Мало шишек на сосне — зима будет теплой.

— Летает по ветру паутина — еще долго будет достаточно тепло.

Что можно делать 5 октября 2026 года

— День провести следует спокойно и тихо, сберегая себя.

— Убирают с огорода и готовят редьку.

Что нельзя делать 5 октября 2026 года

— Нельзя есть, готовить или ловить рыбу.

— Не стоит открывать входную дверь без нужды.

— Лучше не подметать и не выбрасывать из дома веники.

— Нельзя спать долго, уж тем более — до обеда.