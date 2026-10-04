Лидеру «Объединенного списка» (AS) Андрису Кулбергсу на этих выборах удалось отобрать голоса практически у всех политических сил, поэтому его определенно можно назвать феноменом латвийской политики. Такое мнение высказала ассоциированный исследователь аналитического центра Providus Ивета Кажока.

По ее словам, на этих выборах AS не вытеснил какую-либо одну партию из привычной для нее электоральной ниши, а перетянул избирателей у самых разных политических сил — от Национального объединения (NA) до «Латвии на первом месте» (LPV) и «Прогрессивных».

Больше всего, по оценке Кажоки, пострадали «Новое единство» (JV) и Союз зеленых и крестьян (ZZS), а также новые партии, шедшие на выборы с громкими лозунгами, в частности «Мы меняем правила» и «Партия Гобземса».

Столь высокий результат AS эксперт объясняет реакцией избирателей на работу правительств последних десяти лет. По ее оценке, этим кабинетам были свойственны невысокие амбиции, медленное принятие решений, постоянный поиск компромиссов и недостаточно эффективная коммуникация с обществом.

В результате среди избирателей постепенно накапливались недовольство, разочарование и желание перемен, считает Кажока.

Эксперт призналась, что до сих пор не понимает, чем руководствовались ZZS и «Новое единство», когда перед выборами согласились на утверждение Кулбергса премьер-министром.

По ее словам, уже тогда было понятно, что Кулбергс представляет собой необычное явление в латвийской политике, а в обществе созрел запрос на перемены. Итоги выборов, оказавшиеся еще более впечатляющими, чем можно было прогнозировать, лишь подтвердили это, считает Кажока.

С точки зрения других партий, решение войти в такое правительство оказалось «самоубийственным шагом», заявила эксперт. По ее мнению, «Новому единству» следует быть довольным уже тем, что партии удалось преодолеть пятипроцентный барьер.

Говоря о дальнейших перспективах AS, Кажока отметила, что способность партии выполнить предвыборные обещания будет зависеть не столько от партнеров по будущей коалиции, сколько от внутреннего единства самого «Объединенного списка» и его способности работать как одна команда, располагая 42 депутатскими мандатами.

Поэтому внутренние отношения в AS, считает эксперт, могут оказаться значительно важнее отношений с политическими партнерами.

Как сообщалось, на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал «Объединенный список», тогда как ZZS не смог преодолеть пятипроцентный барьер.

По предварительному распределению AS получает 42 депутатских места, LPV — 17, «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (SV/AJ) — 15, Национальное объединение — 10, «Прогрессивные» — девять, а «Новое единство» — семь.