Победивший на выборах в 15-й Сейм «Объединенный список» (AS) в ближайшие годы сможет получать максимально допустимое финансирование из государственного бюджета, выяснило агентство ЛЕТА.

Закон о финансировании политических организаций предусматривает, что партия, набравшая на последних выборах в Сейм более 2% голосов, в течение календарного года получает из госбюджета за каждый голос сумму, равную 0,9% минимальной месячной зарплаты.

Политическим силам, преодолевшим 5-процентный барьер, дополнительно полагается финансирование в размере 200 минимальных месячных зарплат в год.

При этом общая сумма государственного финансирования одной политической организации не может превышать 1600 минимальных месячных зарплат в год.

Таким образом, исходя из действующих планов, партиям, набравшим более 2% голосов, полагается по 7,38 евро за каждый полученный на выборах голос.

За AS на прошедших выборах проголосовал как минимум 282 801 избиратель. Это соответствовало бы финансированию в размере не менее 2 087 071 евро. Поскольку партия преодолела и 5-процентный барьер, к этой сумме следовало бы добавить еще 164 000 евро.

В результате расчетная сумма финансирования AS в 2027 году составила бы не менее 2 251 071 евро. Однако законом установлен максимальный предел — 1600 минимальных зарплат. При минимальной зарплате в 820 евро это 1 312 000 евро в год, поэтому именно эту максимальную сумму сможет получать AS.

За «Латвию на первом месте» (LPV) проголосовали не менее 104 946 избирателей. За полученные голоса партии полагается как минимум 774 501 евро, а еще 164 000 евро — за преодоление 5-процентного барьера. Таким образом, общее финансирование LPV в 2027 году может составить не менее 938 501 евро.

«Суверенная власть/Объединение младолатышей» (SV/AJ), по предварительным данным, получила не менее 11,7% голосов — поддержку политической силе оказали как минимум 94 042 избирателя. За полученные голоса ей полагается 694 030 евро, а вместе с дополнительными 164 000 евро — не менее 858 030 евро.

Национальное объединение (NA) поддержали как минимум 71 367 избирателей. Это дает партии право на финансирование в размере не менее 526 688 евро. С учетом дополнительных 164 000 евро общая сумма составит около 690 688 евро.

За «Прогрессивных» проголосовали как минимум 62 839 избирателей, что соответствует финансированию в размере не менее 463 752 евро. Вместе с доплатой за преодоление 5-процентного барьера партия сможет получить не менее 627 752 евро.

Последней политической силой, преодолевшей 5-процентный барьер, стало «Новое единство» (JV), за которое проголосовали как минимум 50 907 избирателей. За эти голоса партии полагается не менее 375 693 евро, а с дополнительными 164 000 евро общая сумма составит как минимум 539 693 евро.

Государственное финансирование полагается и партиям, которые не прошли в Сейм, но набрали более 2% голосов.

Союз зеленых и крестьян (ZZS), получивший, по предварительным данным, 4,409%, заручился поддержкой как минимум 35 388 избирателей. Это позволит политической силе получать не менее 261 163 евро в год.

За партию «Мы меняем правила» проголосовали как минимум 27 524 человека, что соответствует финансированию в размере не менее 203 127 евро.

«Для развития Латвии» получила не менее 17 497 голосов и сможет рассчитывать как минимум на 129 128 евро государственного финансирования.

Партия «Стабильности!» после подсчета результатов на 1042 из 1059 участков балансирует на отметке в 2%. За нее проголосовали как минимум 16 034 избирателя. Если партия все же преодолеет 2-процентный порог, она сможет получать не менее 118 331 евро в год. Если итоговый результат окажется ниже 2%, государственное финансирование ей не полагается.

Финансирование из государственного бюджета предоставляется партиям на четыре года и начинает выплачиваться со следующего календарного года после выборов в Сейм. Выплаты производятся дважды в год — до 15 января и до 15 июля.