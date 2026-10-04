По ее словам, в программе политической силы много пунктов и идей, которые обеспечат политикам активную деятельность на все следующие четыре года.

По словам Степаненко, сейчас нет причин думать, что в течение всего созыва Сейма в коалиции будут одни и те же партии и не произойдет перемен. Предыдущий созыв парламента также подтвердил, что изменения происходят.

Политик пообещала, что "Суверенная власть"/"Младолатыши" будет активной политической силой, которая будет тесно связана с жителями и продолжит с ними общение.

Она добавила, что "Суверенная власть"/"Младолатыши" будет сотрудничать с любой другой политической силой для выполнения своей программы.

"Суверенная власть"/"Младолатыши" может получить в Сейме 15 мандатов.