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15 мандатов, но без власти: Степаненко рассказала, что будет делать в оппозиции 2 721

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юлия Степаненко

"Суверенная власть"/"Младолатыши" продолжит активно работать, даже оставшись в парламентской оппозиции, заявила агентству ЛЕТА лидер списка Юлия Степаненко.

По ее словам, в программе политической силы много пунктов и идей, которые обеспечат политикам активную деятельность на все следующие четыре года.

По словам Степаненко, сейчас нет причин думать, что в течение всего созыва Сейма в коалиции будут одни и те же партии и не произойдет перемен. Предыдущий созыв парламента также подтвердил, что изменения происходят.

Политик пообещала, что "Суверенная власть"/"Младолатыши" будет активной политической силой, которая будет тесно связана с жителями и продолжит с ними общение.

Она добавила, что "Суверенная власть"/"Младолатыши" будет сотрудничать с любой другой политической силой для выполнения своей программы.

"Суверенная власть"/"Младолатыши" может получить в Сейме 15 мандатов.

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#выборы #коалиция #оппозиция #парламент #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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