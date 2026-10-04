"Суверенная власть"/"Младолатыши" продолжит активно работать, даже оставшись в парламентской оппозиции, заявила агентству ЛЕТА лидер списка Юлия Степаненко.
По ее словам, в программе политической силы много пунктов и идей, которые обеспечат политикам активную деятельность на все следующие четыре года.
По словам Степаненко, сейчас нет причин думать, что в течение всего созыва Сейма в коалиции будут одни и те же партии и не произойдет перемен. Предыдущий созыв парламента также подтвердил, что изменения происходят.
Политик пообещала, что "Суверенная власть"/"Младолатыши" будет активной политической силой, которая будет тесно связана с жителями и продолжит с ними общение.
Она добавила, что "Суверенная власть"/"Младолатыши" будет сотрудничать с любой другой политической силой для выполнения своей программы.
"Суверенная власть"/"Младолатыши" может получить в Сейме 15 мандатов.
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