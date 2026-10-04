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Казакс: Следующее правительство нужно сформировать быстро и сразу договориться о главных задачах 3 637

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мартиньш Казакс
ФОТО: LETA

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс считает, что в нынешней геополитической ситуации стране нельзя затягивать с формированием новой коалиции и правительства. По его мнению, политическим силам необходимо как можно быстрее договориться и определить несколько ключевых направлений работы.

Как заявил Казакс агентству LETA, одной из важнейших задач в экономике должно стать развитие производства экспортоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью. Без этого, по его словам, будет сложно ускорить экономический рост с нынешних 2–3% до как минимум 5–6% в год.

Глава Банка Латвии подчеркнул, что основой роста латвийской экономики остается конкурентоспособность экспорта.

Еще одним важным направлением станет эффективное привлечение и использование средств следующего многолетнего бюджета Европейского союза. Эти инвестиции, по мнению Казакса, должны способствовать повышению производительности экономики.

«Чтобы Латвия была сильной и безопасной, нам нужна сильная и безопасная Европа», — подчеркнул Казакс. Он призвал смотреть шире национальных границ и активно участвовать в формировании общей европейской политики.

Как сообщалось, на состоявшихся в субботу выборах в Сейм, согласно предварительным данным после подсчета большей части голосов, лидирует «Объединенный список», который представляет ставший весной премьер-министром Андрис Кулбергс. Второе место занимает «Латвия на первом месте», следом идет объединение «Суверенная власть/Объединение младолатышей».

По предварительным результатам, в 15-й Сейм также могут пройти Национальное объединение, «Прогрессивные» и «Новое единство».

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#выборы #инвестиции #Латвия #экспорт #правительство #экономика #Мартиньш Казакс #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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