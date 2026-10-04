Пока отдельные избирательные комиссии продолжают подсчет голосов и персональных отметок за кандидатов, постепенно становится понятен возможный состав 15-го Сейма Латвии. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), крупнейшей фракцией может стать «Объединенный список» (AS).

Окончательный персональный состав парламента пока не определен: продолжается подсчет «плюсов» и вычеркиваний, способных изменить очередность кандидатов внутри партийных списков. ЦИК подчеркивает, что окончательные официальные результаты выборов должны быть утверждены позднее.

Курземе

Из 11 мандатов шесть предварительно получает «Объединенный список». В числе кандидатов AS, имеющих наибольшую поддержку, — Марис Кучинскис, Линда Матисоне, Эдгарс Путра, Райвис Калейс, Янис Дзериньш и Неллия Клейнберга.

Еще по одному мандату получают Национальное объединение (NA), «Латвия на первом месте» (LPV), «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (SV/AJ), «Прогрессивные» и «Новое Единство» (JV).

В этих списках пока лидируют соответственно Артурс Бутанс, Рамона Петравича, Эдгарс Дарзниекс, Агнесе Лаце и Инга Берзиня.

Латгалия

Из 12 депутатских мест пять предварительно достаются LPV. Наиболее высокие результаты внутри списка показывают Ольга Петкевича, Александр Барташевич, Алексей Мацкевич, Виктория Плешкане и Екатерина Иванова.

По три мандата получают AS и SV/AJ. От «Объединенного списка» на депутатские места претендуют Юрис Вилюма, Валдис Котанс и Раймондс Вейонис, а от SV/AJ — Вячеслав Степаненко, Андрей Яковлев и Леонтий Мороз.

Еще один мандат должен получить представитель Национального объединения. Пока наибольшая поддержка внутри списка у Роланда Кейшса.

Земгале

Из 13 мандатов шесть предварительно достаются AS. Внутри списка лидируют Эдгарс Таварс, Андрис Скриде, Инга Приеде, Илмарс Лукстс, Юрис Лаздиньш и Байба Атмане.

По два места могут получить LPV и Национальное объединение. У LPV лидируют Эдмундс Зивтиньш и Айварс Крапс, у NA — Янис Витенбергс и Эдвинс Шноре.

Еще по одному мандату предварительно получают Атис Швинка от «Прогрессивных», Эдмундс Юревиц от «Нового Единства» и Андрей Пагорс от SV/AJ.

Видземе

Здесь распределяются 26 мандатов. По предварительным результатам половину из них — 13 — может получить «Объединенный список».

В числе потенциальных депутатов от AS — Раймондс Бергманис, Эдвардс Смилтенс, Айва Виксна, Чеславс Батня, Дагнис Страубергс, Петерис Димантс, Ренарс Путниньш, Давис Мелналкснис, Андрейс Свиланс и Анете Бике.

На оставшиеся три места от AS пока претендуют Андис Цаунитис, Валдис Карклиньш и Мартиньш Присис. Однако результаты здесь достаточно плотные, поэтому после полного подсчета персональных отметок фамилии потенциальных депутатов могут измениться.

От Национального объединения в Сейм могут пройти Янис Домбрава, Инара Мурниеце, Угис Митревицс и Янис Грасбергс.

От LPV — Линда Лиепиня, Эдуардс Зивтиньш и Дана Шлесере.

От SV/AJ депутатами могут стать Карина Спруде и Алексей Игнатьев, от «Нового Единства» — Айнарс Латковскис и Эвика Силиня, от «Прогрессивных» — Андрис Спрудс и Яна Симановска.

Рига

В Рижском избирательном округе распределяется больше всего мест — 38. Сюда также включаются голоса латвийских граждан, проголосовавших за рубежом.

По имеющимся на данный момент результатам AS может получить в Рижском округе 14 мандатов. Среди потенциальных депутатов — Андрис Кулбергс, Янис Ензис, Лига Менгельсоне, Карина Микельсоне, Гунтарс Витолс, Лиене Апине, Мартиньш Бренцис, Эдгарс Штелмахерс, Янис Уртанс, Виестурс Витовскис, Марис Озолиньш, Агнесе Купача, Валтерс Болевицс и Янис Стерниниекс.

SV/AJ предварительно получает семь мест. Депутатами могут стать Юлия Степаненко, Рудольф Бреманис, Любовь Швецова, Юлия Сохина, Наталия Аболa, Инна Дьери и Артур Клебахс.

LPV может получить шесть мандатов — их предварительно получают Айнарс Шлесерс, Регина Лочмеле, Андрей Клементьев, Роберт Жемайтис, Майя Арманева и Евгения Шафранек.

У «Прогрессивных» может быть пять депутатов от Риги — Андрис Шуваевс, Майрита Лусе, Антонина Ненашева, Мартиньш Хиршс и Селма Левренце.

«Новое Единство» и Национальное объединение предварительно получают по три места. От JV в парламент могут пройти Байба Браже, Андрейс Юдинс и Инесе Либиня-Эгнере, от NA — Илзе Индриксоне, Наурис Пунтулис и Иварс Аболиньш.

AS может получить 42 места

После подсчета более 95% голосов убедительно лидирует «Объединенный список». По приведенным LETA предварительным данным, AS получает 35,34% голосов. Далее следуют LPV с 13,08%, SV/AJ — 11,69%, Национальное объединение — 8,95%, «Прогрессивные» — 7,73% и «Новое Единство» — 6,35%.

ZZS пока остается ниже пятипроцентного барьера с результатом 4,46%.

При таком распределении голосов AS может получить 42 места в 100-местном Сейме, LPV — 17, SV/AJ — 14, Национальное объединение — 11, «Прогрессивные» — девять, а «Новое Единство» — семь.

Если такой результат AS сохранится после завершения подсчета, 42 мандата станут крупнейшим представительством одной политической силы в Сейме после восстановления независимости Латвии. Для сравнения, «Латвийский путь» в 1993 году получил 36 мест, «Единство» в 2010 году — 33, а «Согласие» на внеочередных выборах 2011 года — 31.

Окончательный состав 15-го Сейма, однако, пока называть рано: подсчет голосов и особенно персональных «плюсов» и вычеркиваний еще продолжается, поэтому очередность кандидатов внутри списков может измениться.