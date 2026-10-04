"Объединенный список" (ОС) не будет формировать коалицию с партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ) и ее лидером Айнарсом Шлесерсом, сообщил в передаче "Ничего личного" на телеканале TV3 кандидат в премьер-министры от ОС, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс.

Комментируя результаты выборов, Кулбергс отметил, что люди не думали идеологическими категориями, а хотели перемен. Он подчеркнул, что ОС нужно будет взять на себя ответственность и ему понадобится партнер, который сможет "подписаться под переменами".

По словам Кулбергса, ОС не готов взять в коалицию Шлесерса и ЛПМ, так как их обещания невыполнимы.

Кулбергс отказался комментировать возможную коалицию с прежними партнерами - Национальным объединением и "Новым Единством", отметив, что этот вопрос еще предстоит обсудить в партии.