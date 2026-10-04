Кулбергс взял выходной.
На следующий день после выборов из публичного пространства исчез премьер-министр ЛР Андрис Кулбергс, чья партия неожиданно получила на выборах более 40 мест в Сейме.
В воскресенье в теле- и радиоэфирах с проигравшими конкурентами вяло препирались невыспавшиеся соратники премьера. А где сам победитель выборов — этим вопросом заинтересовались пользователи соцсетей.
«Он посвятил день семье, жене и детям, которых не видел последние две недели», — ответил сам Кулбергс, говоря о себе в третьем лице. Он также приложил видео из осенней Сигулды.
Viņš veilta dienu ģimenei, sievai un bērniem, kurus nav redzējis pēdējās 2x nedēļas pic.twitter.com/dreWy8XsT4— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) October 4, 2026
Любопытные латвийцы не успокоились. «В это утро, когда Кулбергс показывает такие выдающиеся результаты, мне, наверное, больше интересно, как на всё это реагирует его жена: гордится, счастлива, беспокоится, осторожничает?» — спросила одна из избирательниц.
«Сегодня счастлива, потому что наконец-то впервые за две недели встретила мужа и детей. Мы провели хотя бы часть дня, наслаждаясь золотой осенью в Сигулде. Но теперь снова еду к медийщикам», — доложил премьер.
Šodien laimīga, jo es beidzot pirmo reizi pa 2x nedēļām šodien satiku viņu un bērnus un pavadījām vismaz daļu no dienas baudot zelta rudeni Siguldā. Bet, nu jau atkal dodos pie medijiem pic.twitter.com/1lzQq09Sjs— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) October 4, 2026
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