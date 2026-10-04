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Кулбергс пропал с экранов телевизоров — что с ним случилось 1 1257

Наша Латвия
Дата публикации: 04.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кулбергс взял выходной.

Кулбергс взял выходной.

ФОТО: twitter

На следующий день после выборов из публичного пространства исчез премьер-министр ЛР Андрис Кулбергс, чья партия неожиданно получила на выборах более 40 мест в Сейме.

В воскресенье в теле- и радиоэфирах с проигравшими конкурентами вяло препирались невыспавшиеся соратники премьера. А где сам победитель выборов — этим вопросом заинтересовались пользователи соцсетей.

«Он посвятил день семье, жене и детям, которых не видел последние две недели», — ответил сам Кулбергс, говоря о себе в третьем лице. Он также приложил видео из осенней Сигулды.

Любопытные латвийцы не успокоились. «В это утро, когда Кулбергс показывает такие выдающиеся результаты, мне, наверное, больше интересно, как на всё это реагирует его жена: гордится, счастлива, беспокоится, осторожничает?» — спросила одна из избирательниц.

«Сегодня счастлива, потому что наконец-то впервые за две недели встретила мужа и детей. Мы провели хотя бы часть дня, наслаждаясь золотой осенью в Сигулде. Но теперь снова еду к медийщикам», — доложил премьер.

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#выборы #Латвия #осень #семья #соцсети #жена #дети #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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