На следующий день после выборов из публичного пространства исчез премьер-министр ЛР Андрис Кулбергс, чья партия неожиданно получила на выборах более 40 мест в Сейме.

В воскресенье в теле- и радиоэфирах с проигравшими конкурентами вяло препирались невыспавшиеся соратники премьера. А где сам победитель выборов — этим вопросом заинтересовались пользователи соцсетей.

«Он посвятил день семье, жене и детям, которых не видел последние две недели», — ответил сам Кулбергс, говоря о себе в третьем лице. Он также приложил видео из осенней Сигулды.

Viņš veilta dienu ģimenei, sievai un bērniem, kurus nav redzējis pēdējās 2x nedēļas pic.twitter.com/dreWy8XsT4 — Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) October 4, 2026

Любопытные латвийцы не успокоились. «В это утро, когда Кулбергс показывает такие выдающиеся результаты, мне, наверное, больше интересно, как на всё это реагирует его жена: гордится, счастлива, беспокоится, осторожничает?» — спросила одна из избирательниц.

«Сегодня счастлива, потому что наконец-то впервые за две недели встретила мужа и детей. Мы провели хотя бы часть дня, наслаждаясь золотой осенью в Сигулде. Но теперь снова еду к медийщикам», — доложил премьер.