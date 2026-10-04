В начале новой рабочей недели летняя погода в Латвии отступит, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночь на понедельник будет преимущественно облачной, в центральных и восточных районах страны пройдет небольшой дождь. Будет дуть слабый юго-западный и западный ветер.

В местах, где небо прояснится, температура воздуха опустится до +5…+10 градусов. На части побережья ночь окажется немного теплее.

В Риге небо также будет преимущественно затянуто облаками, а в начале ночи ожидается небольшой дождь. При слабом юго-западном ветре температура понизится до +9…+11 градусов.

Понедельник принесет облачную погоду. Во многих районах ожидаются небольшой дождь и морось, а температура воздуха днем составит всего +11…+16 градусов.

Юго-западный и западный ветер вблизи побережья усилится, порывы местами будут достигать 17 метров в секунду.

В Риге воздух прогреется до +14…+16 градусов. Первая половина дня пройдет без существенных осадков, однако после полудня ожидается небольшой дождь.

Небо останется пасмурным, будет дуть слабый или умеренный ветер западных направлений.