Больше всего плюсов от избирателей на выборах в 15-й Сейм получили Андрис Кулбергс ("Объединенный список", ОС), Юлия Степаненко ("Суверенная власть"/"Младолатыши") и Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте", ЛПМ), а в первой тройке самых вычеркиваемых - кандидаты победившего на выборах ОС, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после подсчета голосов на большинстве избирательных участков.

Кулбергс получил 58 489 отметок "за", Степаненко - 29 679, Шлесерс - 25 083.

В представляемом Кулбергсом ОС много плюсов также у Эдвардса Смилтенса - 17 610 и Раймондса Бергманиса - 17 300. В то же время в списке ОС есть кандидаты, получившие больше всего отметок "против": Ингмарс Лидака получил 17 253 отметки, Айвис Цериньш - 13 654, Смилтенс - 12 636.

Второе место в списке ЛПМ занимает Ольга Петкевич, получившая 10 463 отметки "за", а на третьем месте Александр Барташевич - 8115. В то же время Барташевич является самым вычеркиваемым кандидатом в списке ЛПМ с 1961 отметкой "против". Много вычеркиваний также у Майриса Бриедиса - 1740 и Ричарда Шлесерса - 1660.

В списке "Суверенной власти"/"Младолатышей" за Степаненко идут Рудольф Бреманис и Любовь Швецова, получившие 11 412 и 8440 положительных отметок соответственно. В то же время Бреманис был и самым вычеркиваемым кандидатом, получив 1047 отметок "против". Много минусов также у Вадима Баранника и Артура Рубикса - 876 и 650 соответственно.

Самым популярным кандидатом Национального объединения был Янис Домбрава - 9635 отметок "за", далее следуют Инара Мурниеце - 5191 и Илзе Индриксоне - 4916 отметок. В тройке самых вычеркиваемых - Мурниеце, Имантс Парадниекс и Лиана Ланга, получившие соответственно 2474, 2298 и 2246 отметок "против".

Байба Браже из "Нового Eдинства" набрала 11 234 отметки "за", у Эвики Силини - 5571 отметка, у Арвилса Ашераденса - 5481. Самыми вычеркиваемыми кандидатами в списке партии стали Хосам Абу Мери - 3369 отметок "против", а также Силиня и Ашераденс, у которых соответственно 3193 и 2852 отметки "против".

В списке "Прогрессивных" избиратели активнее всего поддерживали Андриса Шуваева, который получил 16 472 плюса. У Антонины Ненашевой 6023 отметки "за", у Селмы Теодоры Левренце - 5724. Самый вычеркиваемый кандидат в этом списке - Каспарс Бришкенс, получивший 6362 отметки "против", а также Левренце и Ненашева - соответственно 2933 и 2243 вычеркивания.

Как сообщалось, по результатам подсчета примерно 99% голосов на выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал ОС, который набрал 35,3% голосов и получил 42 мандата. В Сейм прошли еще пять партий - ЛПМ набрала 13,1% голосов и получила 17 мандатов, "Суверенная власть"/"Младолатыши" - 11,74% голосов и 15 мандатов, Национальное объединение - 8,91% голосов и 10 мандатов, "Прогрессивные" - 7,81% голосов и девять мандатов, "Новое Единство" - 6,34% и семь мандатов.

Остальные восемь участвовавших в выборах партий не преодолели 5%-ный рубеж для прохождения в парламент.