После подсчёта примерно 90% голосов на выборах в 15-й Сейм уверенно лидирует «Объединённый список» (AS), а в борьбе за места в Сейме остаются только шесть партий или их объединений, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Поскольку Союз зелёных и крестьян (ZZS) не преодолел 5%-ный барьер, набрав 4,6% голосов, выше этого порога сейчас находятся шесть партий.

По подсчитанным к настоящему моменту голосам за «Объединённый список» (AS) отдано 35,4%. На втором месте — «Латвия на первом месте» (LPV) с 13,2% голосов. За ней следует объединение партий «Суверенная власть/Объединение младолатышей» (SV/AJ) с 11,7%. За Национальное объединение (NA) проголосовали 9,1% избирателей.

Далее идут «Прогрессивные» с 7,2% голосов и «Новое единство» (JV) с 6,2%.

Таким образом, эти партии в настоящее время могут рассчитывать на прохождение в Сейм.

Помимо ZZS, остальные партии пока не набрали необходимых 5% голосов. У партии «Мы меняем правила» сейчас 3,5% голосов, у партии «Для развития Латвии» — 2,1%, у партии «Стабильности!» — 2%, у партии «Восходящее солнце для Латвии» — 1,4%, у «Списка Гобземса» — 1%, у «Центра согласия» — 0,9%, а у Новой консервативной партии — 0,3%.

Как сообщал bb.lv, подсчет голосов на выборах в Сейм начался с пятичасовым опозданием.